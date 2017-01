Ringkonnakohus saatis Tallinna suuravarii põhjustaja ikkagi vangi

Lisaks peab Kobing hüvitama tsiviilhagid kogusummas 45 000 eurot 2019. aasta 24. oktoobriks. Ühtlasi peab ta tasuma riigi tuludesse menetluskulud 2714,40 eurot ositi 12 kuu jooksul. Süüdimõistetult mõisteti osaliselt välja ka kannatanute menetluskulud, mis on kokku 4000 eurot.

Prokurör Rainer Amur soovinuks, et kohus mõistaks süüalusele kaheksa kuud šokivangistust, ent maakohus ei pidanud sellist karistust õigeks. Kohtunik põhjendas kohtusaalis otsust ette lugedes, et juhtunust on möödas juba poolteist aastat ning Kobing on selle aja jooksul käitunud igati seaduskuulekalt.

Kohtunik märkis, et süüdistatav on oma süüd tunnistanud, tehtut kahetsenud ja teo raskusest aru saanud ning ka oma viimases sõnas ütles Kobing, et ei möödu päevagi, kui ta tegu ei kahetse ning on nõus tegema kõik, et kannatanutele tehtu heastada.

Kohtuniku sõnul ei saa karistuse mõistmisel olla eesmärgiks kättemaks, vaid isiku õiguskuulekasse ellu pööramine seaduses sätestatud mõjutusvahenditega ning seda eesmärki ei saavutata mitte ainult vabaduskaotuslike vahenditega. Mõistetavalt ei ole kannatanute seisukohalt ükski karistus piisavalt karm, ent Kobing on noor mees, kellel on sisuliselt terve täiskasvanu elu ees, põhjendas kohtunik.

