Suuravariis raskelt viga saanud Mercedese juht peab õnnetuse põhjustaja karistust liialt leebeks

Eve sõnul tuli tänane otsus mõista suuravarii põhjustaja kaheks aastaks ja kaheksaks kuuks tingimisi vangi üllatusena nii temale kui ka teistele kannatanutele. Prokurör Rainer Amur ja kannatanute esindaja vandeadvokaat Indrek Sirk taotlesid Oliver Kobingule kaheksa kuud šokivangistust, ent kohus leidis tänase otsusega, et see pole põhjendatud.

«Tegelikult sai sellega ühiskond signaali, et me võimegi teha ükskõik mida ja karistamatult tegutseda, mõtlemata tagajärgedele. See ongi see karistamatuse tunne, mis üha süveneb ja me näeme seda iga päev liikluses,» rääkis Eve.

Võttes arvesse, et mullu kevadel Tallinna kesklinnas juhtunud avarii on viimase kümne aasta üks suuremaid avariisid Eestis, peab ta Kobingule määratud karistust naeruväärseks.

«Sõnum peaks olema karmim, et kui sa nii teed ja oled vastutustundetu, siis sa pead ka karistust kandma, et kas või oma tegude üle järele mõelda,» märkis ta.

Kannatanud ei soovinud noormeest pikaks ajaks vangi saata, kuid need mõnedki kuud oleks nende arvates noormehele ära kulunud, et ta saaks oma tegude üle järele mõelda ja end analüüsida.

«Kui noormees, kes tegi teadlikult kõike valesti - ületas kiirust, oli joobes ja sõitis teadlikult punasega tulega ristmikule -, mõistetakse vaid tingimisi vangi, ei jõua noorteni ega tulevaste roolijoodikuteni see sõnum, mis peaks nendeni jõudma. Nad ei saa siit õppetundi, et oma tegude eest peab vastutama, et selline asi pole õige ega aktsepteeritav,» ei mõistnud Eve.

Süüdistuse kohaselt juhtis alkoholi tarvitanuna, kuid mitte kriminaalses joobes Kobing mullu 16. mail hommikul kella 9.30 paiku mootorsõidukit BMW, liikudes Tallinnas mööda Tartu maanteed Liivalaia tänava poolt Peterburi tee suunas.

Asudes keelava fooritule ajal ületama Tartu maantee ja F.R.Kreutzwaldi tänavate reguleeritud ristmikku, sõitis ta otsa Tartu maanteele lubava fooritulega vasakpööret teinud mootorsõidukile Mercedes-Benz, mida juhtis Eve.

Teel lillelaadale

Kokkupõrke tulemusel paiskusid mõlemad mootorsõidukid üle Tartu maantee keskel oleva ohutussaare, kus viibisid jalakäijad.

Tol hommikul oli Eve teel lillelaadale. Temaga oli autos veel viis inimest, teiste seas 10-kuune pisipoiss, kes toimetati kergemate vigastustega Tallinna lastehaiglasse, ja tema 15-aastane õetütar, kes sai samuti raskelt vigastada.

Eve oli pärast õnnetust kolm kuud voodirežiimil, ülejäänud kolm kuud püüdis ta taas jalule saada. Selja- ja kaelavaludega tuleb tal aga siiani elada. Kuid kõige raskemad on tema sõnul emotsionaalsed üleelamised, mida ei ole kuidagi võimalik sõnadesse panna. «Hingehaavad jäävad. Nii kui vaiksem hetk tekib, meenub kogu läbielamine ja šokk.»

Tal on hea meel, et kõik lõppes siiski õnnelikult. «Olen aga korduvalt näinud õudusunenägusid, mis oleks võinud juhtuda, kui ma poleks tol hetkel suutnud pidurdada ja ta oleks sõitnud ukse poolt sisse. Mis minust siis järele oleks jäänud? Või kui ma poleks ette sõitnud - mis jalakäijatest oleks järele jäänud?» mõtiskles ta.

Ainus hea, mis avarii tagajärjel sündis, oli see, et nüüd väärtustab ta rohkem oma lähedasi, aga ka iseennast ja oma aega.

Ühes teise kolme kannatanuga, kes said raskelt viga, soovis ta avarii põhjustajalt ka mittevaralise kahju hüvitamist. Kohus mingil määral rahuldas nõude, kuid see polegi Eve sõnul kõige olulisem. «Asi ei ole rahasummas, sest kogu seda valu ja vaeva ei korva ükski summa,» lausus naine.

Ühendust ei võtnud

Kõige kummalisemaks peab ta aga seda, kuidas noormees kohtusaalis pisarsilmil kahetsust väljendas, kuid samal ajal pole ta siiani tema pere ees vabandanud.

«Ma ei näe nende pisarate taga siirust,» tõdes Eve. «Ta ütles, et mõtleb sellest iga päev, kuid meie peame sellega iga päev elama. Tänaseni pole ta isegi vabandust palunud ja siinkohal ei pea me silmas lilleõit või emotsionaalset kirja, vaid soovime lihtsalt kuulda, et ta tõesti kahetseb.»

16. mail tähistavad Eve ja tema 15-aastane õetütar oma teist sünnipäeva. Nad püüavad juhtunust üle olla ja oma eludega edasi minna. Varsti ehk õnnestub kõik selja taha jätta, kuid enne veel ootab neid ees kohtumine nende esindajaga, kellega üheskoos otsustakse, kas esitada apellatsioon või mitte.

Harju maakohus mõistis tänasel istungil Tallinna kesklinnas 13 vigastatuga suuravarii põhjustanud 23-aastase Gregor Kobingu (praeguse nimega Oliver Kobing) süüdi mootorsõiduki juhi poolt liiklusnõuete rikkumises, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud mitmele inimesele raske tervisekahjustus ning määras talle karistuseks neli aastat tingimisi vangistuse.

Lühimenetluse tõttu vähendati karistust kolmandiku võrra, seega on lõplikuks karistuseks kaks aastat ja kaheksa kuud. Seda ei pöörata aga täitmisele, kui Kobing ei pane kolme aasta jooksul toime uut kuritegu.

Lisakaristusena võetakse Kobingult kaheks ja pooleks aastaks juhtimisõigus. Veelgi enam, noormees ei tohi kolme aasta jooksul tarbida alkoholi ja ta peab osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalabiprogrammis.

Viimase kümne aasta ühes suuremas avariis sai vigastada 13 inimest, neist neli raskelt. Käesolevas kriminaalmenetluses arvestataksegi neid nelja kannatanut, ehkki kokku oli avariipaigas jalakäijatena ja autodes ohus 16 inimest. Kergemaid vigastusi sai üheksa inimest, nende seas kolm last.

Avariis eluohtlikke vigastusi saanud 30ndates naine nõudis hüvitiseks 30 000 eurot, kindlustus on talle hüvitanud 2600 eurot. Tema töövõime kaotus on 60 protsenti. Kohus rahuldas tema kasuks 18 000 euro suuruse hüvitise. Teiste kannatanute kasuks rahuldas kohus 14 000, 8000 ja 5000 eurot. Tsiviilhagid kogusummas 45 000 eurot peab noormees hüvitama kolme aasta jooksul.

Ühtlasi peab ta tasuma riigi tuludesse menetluskulud 2714,40 eurot ositi 12 kuu jooksul. Süüdimõistetult mõisteti osaliselt välja ka kannatanute menetluskulud, mis on kokku 4000 eurot.

Ekspertiisi hinnangul sõitis Kobing 50 km/h alas 103 km/h. Noormees oli eelnevalt alkoholi tarvitanud, ent mitte kriminaalses joobes, nagu ekspertiisist selgus. Tal tuvastati alkoholi piirmäära ületamine (0,55 mg/g), mis on väärteole vastav tegu.

