Tallinn tahab lõpetada Sõõrumaaga sõlmitud koolide halduslepingu

Firmadele makstava hüvitise summa selgub ilmselt kohtus, vahendas Rus.Postimees portaali rus.err.ee ja «Aktuaalset kaamerat».

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ütles, et arvestuste kohaselt on linnale kasulik maksta erafirmadele vastavalt kümne Tallinna kooli haldamise lepingule leppetrahvi ning võtta õppeasutused linna bilanssi, sealjuures on kavas lepe tühistada lähiajal.

Kaks erafirmat, millest üks kuulub ettevõtja Urmas Sõõrumaale, on sõlminud 30 aastaks lepingud kümne Tallinna kooli teenindamiseks. Ja ehkki üheksa aastaga on Sõõrumaa lepinguga teeninud 15 miljonit eurot, ütleb ettevõtja ise, et on nõus loobuma leppest soliidse kompensatsiooni eest.

Teises firmas, mis samuti teenindab viit kooli, ei ole linna kavatsusest leping lõpetada veel midagi kuuldud.