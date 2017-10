Võrk: Õpetajate Kodu avamine polnud valimispropaganda

«Õpetajate Kodu sai avatud ja tutvustatud õpetajate päeval, 5. oktoobril. Töötasime heas usus, et kohe peale avamist on võimalik korraldused laiali saata ja asuda üürilepinguid sõlmima, nagu on asjade tavapärane käik. Praktikas läks aga teistmoodi,» rääkis Võrk linnavalitsuse pressikonverentsil.

Ta selgitas, et üürilepingute sõlmimiseks peab majal olema haldusfirma. «Ja meil oli loomulikult haldusfirma leidmiseks hange tehtud ja võitja välja kuulutatud. Ja nagu ikka, juhtus ka seekord nii, et teisele kohale jäänud isik vaidlustas hanke tulemused. Tänaseks on probleemile leitud lahendus, sel nädalal saadetakse teated välja ja sel nädalal on ka võimalus esimesed lepingud sõlmida,» rääkis Võrk.

Ta kinnitas, et õpetajatele mõeldud maja on valmis, sellel on kasutusluba juba ammu olemas ning tänaseks on lõppenud ka sisustustööd ja esimesed pedagoogid saavad juba lähipäevil neile mõeldud majja sisse kolida.

Tallinna linnavõim tutvustas 5. oktoobril avalikkusele õpetajate jaoks mõeldud munitsipaalmaja, kuid ükski õpetaja pole tänaseni sinna sisse kolinud.