Fotod: puulehed põhjustasid Pärnu maanteel uputuse

«Mingit avariid kuskil ei ole. Puulehed, mille koristamise eest peaks hoolitsema Tallinna linn, on ummistanud restkaevud, mille kaudu vihmavesi tänavatelt ära voolab. Ja kuna viimastel päevadel on tublisti sadanud, siis ongi tänav vett täis. Meie töötajad on juba seal ja tegelevad kaevude puhastamisega,» ütles Tallinna Vee pressiesindaja Eliis Vennik.