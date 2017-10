Fotod kehtetutest Tallinna valimissedelitest: valiti nii Putinit kui Miki Hiirt

Tallinna valimiskomisjoni esimehe Toomas Sepa sõnul oli täna kella üheks jõutud üle lugeda kuue linnaosa valimissedelid. Kui palju kokku kehtetuid sedeleid praeguseks hetkeks täpselt on, ei osanud Sepp kommenteerida, kuid kinnitas, et suurusjärk on endiselt sama mis eile õhtul ehk umbes 1500.

Suuremas osas kehtetutes sedelites oli hääletatud teise ringkonna kandidaadi poolt, samuti oli ebaselgelt kirjutatud ja soditud numbreid või oli numbri asemel kirjutatud hoopis mingi muu tekst.

Komisjoni esimehe sõnul koguneb valimiskomisjon täna kell 16.00, kus loodetakse Tallinna valimistulemused lõplikult ära kinnitada.

