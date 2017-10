Fotod: pealinnas liitlasi otsivad keskerakondlased kohtuvad EKREga

Keskerakonda esindavad tänasel konsultatsioonil Taavi Aas, Mihhail Kõlvart, Mihhail Korb, Yana Toom ja Mailis Reps. EKREt esindavad Martin Helme, Mart Helme ja Henn Põlluaas.

Tõenäoline uus linnapea Taavi Aas ütles eile Postimehele, et seni on kohtumised kokku lepitud EKRE ja sotsidega. Küll aga on plaanis kohtuda kõigi nendega, kes on koha Tallinna linnavolikogus kindlustanud.

See tähendab, et ilmselt ootavad veel ees kohtumised Reformierakonnaga (kes, tõsi, on välistanud Tallinnas koostöö Keskerakonnaga), IRLiga ja isikumandaadi saanud Edgar Savisaarega.

Tallinnas kestab veel häälte ülelugemine ja valimistulemuste kinnitamist on oodata õhtuks.