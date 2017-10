«Ma olen kindel, ma arvan sellises seisus, kus erakonna liige on valinud poliitilises mõttes täiesti teise tee, selline lepinguline suhe vist ei ole enam väga mõistlik ehk siis seda otsustab juhatus,» ütles Ratas «Aktuaalsele kaamerale». Ta ütles, et mingid muudatused võivad kindlasti tulla.

«Kuna see oli toona juhatuse otsus, siis ma soovin, et see on ka seekord juhatuse otsus,» lisas Ratas.