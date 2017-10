Tallinnas on hääletanud 45,6% valijaist

Täna keskpäevaks oli Tallinna linnavolikogu valimistel hääle andnud 35,2% valijaist. 2013. aasta oktoobris toimunud linnavolikogu valimistega võrreldes on hääletanute protsent tagasihoidlikum – toona oli valimistepäeva kella 16 seisuga hääletanud 52,15% valijaist ning lõppkokkuvõttes olid Tallinna valijad toona aktiivseimad – hääletamas käis 64,1% pealinna valijaist, samas Eesti keskmiseks hääletamisest osavõtuks kujunes 57,97%.

Tallinna linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus 361 509 inimesel. Valimistel saab osaleda Eesti rahvastikuregistri andmetel 15. septembri seisuga Tallinna linnas elav ning hiljemalt valimispäeval 16-aastaseks saanud Eesti kodanik; Euroopa Liidu kodanik ning välismaalane, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Eelmise korraga võrreldes on valijate arv kasvanud ligi 18 000 inimese võrra. «Valijate arv on kasvanud esiteks seetõttu, et nelja aastaga on pealinna elanikkond kasvanud umbes 20 000 inimese võrra ja teiseks ka seetõttu, et esmakordselt saavad kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osaleda ka 16-17-aastased,» põhjendas Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp.

Ott Lumi näeb madalama valimisaktiivsuse põhjusena ebaõnnestunud vene keelsete valijate mobilisatsiooni. «Minu hüpotees on, et üheks oluliseks põhjuseks on Savisaare madalam poliitiline tõsiseltvõetavus,» ütles ta.