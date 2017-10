Tallinna linnavolikogu lõpupidu läks maksma üle 13 000 euro

Volikogu pressiesindaja Liina Kaev ütles ERR-ile, et kulude hulka kuulusid ruumide üürimine ja kaunistamine, toitlustamine, kutsete trükkimine ja saatmine, fotograafi ning esinejate tasu ning meened külalistele. Kutsutud oli 110 inimest.

Kaev rääkis, et see oli ainult mõnetunnine sündmus ja see oli mõeldud puhtalt volikogu liikmetele.