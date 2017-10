Kümneaastane Laura Liis jooksis kodust ära keeruliste peresuhete tõttu

Kokku ligi kaks ööpäeva mööda Tallinna ringi uidanud tüdruk on kahtlemata nutikas ja teadis, kuidas end varjata. Politseil oli talle seda raskem jälile jõuda, et tema telefon oli välja lülitatud ja sotsiaalmeediat ta neil päevil ei kasutanud.

Kuid politsei saab tänada õnne, et ka varem oma Nõmme kodust ära jooksnud tüdruk siiski ringi liikus. Tema leidmine oleks olnud oluliselt keerulisem, kui ta oleks ühes kohas püsinud.

«Tüdruku leidmisel olid oluliseks abiks inimeste tähelepanekud. Tahan tänada kõiki neid inimesi, kes kogu otsinguperioodi jooksul meile vihjeid saatsid. Kõiki neid vihjeid kontrollisime me väga tõsiselt,» ütles otsinguid juhtinud Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine.

Kahe ööpäeva jooksul sai politsei valvsatelt kodanikelt tüdruku võimaliku liikumise kohta kümneid vihjeid. Täna ennelõunal saabus kauaoodatud infokild, mis politseinikud lõpuks tüdrukuni juhatas.

Teataja sõnul nägi ta last liikumas kesklinnas ja just sealt politseinikud ta üksi uitamas leidsidki. Ehkki tõenäoliselt ei tahtnud ta, et teda leitaks, ei üritanud ta ka plehku panna. Esmajoones vaadati üle tüdruku tervis ja veenduti, et temaga on kõik korras.

Nüüdseks on teada, et öösel ei pidanud tüdruk lageda taeva all olema, vaid tal oli peavari, kus turvaliselt olla. Ja päevasel ajal, mil paljud inimesed tema leidmisele kaasa elasid, uitas tüdruk ringi mitmel pool Tallinnas.

Pärast tüdruku tervise kontrollimist anti ta lastekaitsespetsialistide hoole alla ja üheskoos lapsevanematega püütakse välja selgitada, miks tüdruk koju minemise asemel linnas uitamise valis. Üldjuhul võib selliste kadumiste puhul põhjuseid otsida kodust ja politsei kinnitusel ei olnud ka seekordne juhtum erand.

Eilsete otsingute käigus leidis politsei veel neli jooksus olnud alaealist.

Tüdrukut otsisid politseinikud ja vabatahtlikud

Politsei sai 11. oktoobril õhtul kõne, et 10-aastane Laura Liis pole koju ema juurde naasnud. Info tüdruku kadumisest edastati kõikidele Põhja piirkonna politseipatrullidele.

Öösel anti info edasi ka turvaettevõtetele ja ühistranspordiettevõtetele ning last otsiti Tondiraba jäähalli ja Hipodroomi piirkonnast. Politseinikud suhtlesid kooliga ja klassijuhatajaga. Korrakaitsjad käisid läbi kaubanduskeskused, kauplused, tanklad, noortekeskused ja raamatukogud. PPA teavitas Soome ja Rootsi piirivalvet veendumaks, et tüdruk pole riigist lahkunud. Siiski polnud alust arvata, et ta seda teinud oleks.

Täna hommikuks oli teada, et tüdruk oli viimati kolmapäeval, 11. oktoobril kella 10 paiku sadama D-terminalis ostu sooritanud. Ta liikus sama päeva hommikul kella 10.10 ajal Tallinnas D-terminalist Jõe tänava suunas. Mõni minut hiljem oli ta Ahtri tänava Olerexis ning kell 10.40 ajal läks ta Viru keskuse bussiterminalist number 18 bussile.

Eile, 12. oktoobril kella 12 paiku nähti ühe vihje järgi Laura Liisi tundemärkidele vastavat tüdrukut Pääskülas Nõmme ujula läheduses ning Rõõmu tänava ja Vabaduse puiestee ristmikul asuva Rõõmu kebabi juures.

12. oktoobri õhtul kell 20.30 paiku alustati koos reservpäästerühma vabatahtlikega D-terminali ja linnahalli vahelistel tühermaadel maastikuotsinguga välistamaks, et Laura Liis pole selles piirkonnas abitus olukorras. Otsingutega liitusid ka tsiviilisikutest vabatahtlikud. Koos vabatahtlikega jätkati tüdruku otsimist varahommikuste tundideni Nõmme ja Mustamäe parkides.