Fotod: Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn sõlmisid «džentelmenide kokkuleppe»

Edgar Savisaar ütles Postimaja Reval Cafes asuvas valimisstaabis toimunud allkirjastamise eel, et Tegus Tallinn ja Savisaare Valimisliit lepivad kokku, et nad moodustavad Tallinna linnavolikogusse pääsemisel ühise fraktsiooni ja hakkavad tööle demokraatlikul viisil.

«See on meie eesmärk, mida me tahame nendel valimistel saavutada ja ma usun, et meil nii lähebki,» ütles Savisaar.

Urmas Sõõrumaa märkis omalt poolt, et kuna tegemist on ühise programmiga ja ühiste eesmärkidega, peavad nad olema ühtsed. «Ma arvan, et see on selline džentelmenide vaheline kokkulepe,» iseloomustas Sõõrumaa allkirjastatud dokumenti.

Pärast leppe allkirjastamist ütles Sõõrumaa Postimehele, et ühisfraktsioon on valmis linnavolikogus koostööd tegema kõigi seal tegutsevate poliitiliste jõududega. «Meie põhimõte on kaasamine, mitte tõrjumine,» selgitas ta.

Sõõrumaa märkis, et linnavolikogus on oluline arvestada kõigi tallinlastega, sealhulgas nendega, kellel pole katust pea kohal, kui ka nendega, kes lendavad oma lennukiga.