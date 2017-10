Neljapäeval toimub Nõmme üldplaneeringu avalik arutelu

Nõmme linnaosa üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad Nõmme Maja teise korruse saalis (sissepääs saun-spordihoone poolsest külguksest) kahel oktoobrikuu neljapäeval - teine avalik arutelu toimub 26. oktoobril, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Linnaplaneerimise amet korraldas 29. maist 31. augustini üldplaneeringu avaliku väljapaneku, mille kestel esitati planeeringu kohta 53 ettepanekut või vastuväidet.

Nõmme linnaosavanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on üldplaneeringut koostatud juba päris pikalt ning selle valmimist on kaua oodatud. «Linnaosa üldplaneering on aluseks linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ja elukeskkonna kujundamisele. Üldplaneering määrab suure osa Nõmme asumitest miljööväärtuslikuks hoonestusalaks, kus on miljöö säilitamiseks ja tugevdamiseks välja töötatud lisatingimused,» lausus Jürgenson.

Planeeringuga määratakse kindlaks Nõmme linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja kaartidel.

Nõmme üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna kodulehel.