Tallinna Linnamuuseumi asub juhtima Triin Siiner

Siiner asub linnamuuseumi direktori ametikohale alates 1. detsembrist. Siiner on töötanud pikaajaliselt muuseumivaldkonnas, sealhulgas Eesti Vabaõhumuuseumis, Eesti Ajaloomuuseumis ja käesoleva ajani Eesti Panga muuseumi juhatajana.

Linnamuuseumi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutas kultuuriamet välja avaliku konkursi, millele esitati seitse sooviavaldust. Hindamisvooru tulemusel kutsuti neist viis tugevamat kandidaati vestlusvooru ning neist parim kandidaat pääses teise vestlusvooru, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Komisjoniliikmete hinnangul on valituks osutunud kandidaadil kindel visioon linnamuuseumi arendamiseks, vajalikud kogemused ja haridus ning lisaks linnamuuseumi juhtimiseks vajalikele kompetentsidele ka lisakompetentse ning väärtuslikke isikuomadusi. Ta on praktiseerinud andragoogika grupijuht/koolitajana, ta on koostööaldis, tasakaalukas ning muuseumivaldkonnas positiivse ja lugupeetud mainega.

Tallinna Linnamuuseumi direktori Kalmar Ulmiga lõpetati töösuhe tänavu augustis töötajapoolse töölepingu korralise ülesütlemise tõttu.