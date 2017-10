Ministeerium: mupo autode sarnasus politsei sõidukitega võib olla ohtlik

Küüdi sõnul võib problemaatiliseks kujuneda eeskätt see, et korrakaitseüksuse sõidukitel on suurelt kirjas telefoninumber 14410, mis võib inimestes tekitada seose hädaabinumbriga 112. «Kui inimesed hakkavad numbrile 14410 hädaabikõnesid tegema, võivad tagajärjed olla eluliselt kriitilised,» ütles Küüt ERR-i uudisteportaalile.

«Oleme palunud PPA ja Tallinna linnajuhtidel omavahel kohtuda ning kokku leppida, mil viisil oleks võimalik saavutada parim korrakaitseüksuse vormirõivastuse ning ametisõidukite märgistamine, mis maksimaalselt aitaks kaasa inimeste turvalisuse tagamisele,» sõnas Küüt.

Üldisemalt rääkides ütles Küüt, et üldise turvalisuse huvides on, et nii politsei kui ka kohalike omavalitsuste korrakaitseüksused oleksid usaldusväärsed ja märgatavad, sest mõlemad aitavad tagada avalikku korda ja ennetada süütegusid.