Video: kelle poolt hääletasid lasnamäelased?

Viimaste uuringute järgi võidab Tallinnas valimised taas Keskerakond, kuid mitte nii võimsalt, kui varasematel aastatel. Uuringute tulemuste kohaselt peaks Tegusa Tallinna ja Savisaare liit vähemalt mingi osa hääli neilt napsama, kuid vihmase teisipäeva lõunal Lasnamäe Centrumi valimisjaoskonnast väljunud inimeste otsuse kohta küsides, see välja ei tulnud.

Enamus inimesi kõndis kaameraid nähes meist silmad maas mööda ning need vähesed, kes oma otsust avalikustama olid nõus, väljendasid selgelt toetust Keskerakonna kandidaatide suhtes.

Tuleb tunnistada, et valim oli liiga väike, et põhjapanevaid järeldusi teha ning seega lugu statistilisele täpsusele ei pretendeeri.

"Valisin Mihhail Kõlvarti, sest Keskerakonna ideoloogia on mulle lähedane. Teiseks on nad võimul olles teinud väga palju ja tahan, et nad jätkaks oma tegevust," ütles Liya. Ta lisas, et kui ta tulevikus lapsed saab, siis soovib, et nad kasvaksid sellised ideoloogias, mida esindab Keskerakond.

"Keskerakond. nemad teevad meie linnale midagigi hästi," põhjendas enda valikut Aleksander.

"Keskerakond, sest nende kampaania on meile lähedaseim," ütles Valentina.

"Ikka keegi Keskerakonnast ja ilmselt selline härra nagu Tšaplõgin," ütles Georg ja lisas, et talle meeldib see, kuidas Tšaplõgin kirjutab ja räägib.