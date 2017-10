Fotod: esimene retrotramm läheb täna liinile

Trammi tutvustas isiklikult Konstantin Päts TLT juhatuse esimehe Enno Tamme kehastuses. Samuti aitas ajaloolist trammikoosseisu esitleda Eesti Rahvusballett, mille tantsijate esituses sai näha katkendit 4. novembril esietenduvast balletist «Tramm nimega Iha».

Tallinna linnapea kohusetäitja ja TLT nõukogu esimehe Taavi Aasa sõnul valmis retrotramm vastavalt AS-iga Ühinenud Depood läinud aasta oktoobris allkirjastatud lepingule ehitada Kadrioru liini jaoks kuus eelmise sajandi esimese poole ühissõidukite välisilmet ning interjööri jäljendavat, ent moodsa tehnoloogiaga varustatud trammi. «Koostöös Inekon Group AS-iga disainiti trammi sise- ja väliskujundus ning koostati tööjoonised, renoveeriti kere ja raamid, paigaldati uued interjöörielemendid, elektroonika, kaabeldus, aknad ning küttesüsteem. Valmimisjärgus on ka ülejäänud viis retrotrammi, mis lähiajal linlasi ja linna külalisi sõidutama hakkavad,» ütles Aas.

«Sellest on üsna mitu aastat, kui tuli mõte, et Kadriorgu võiksid sõita retrotrammid. Kui me nagunii peame tramme renoveerima, siis võiks teha midagi täiesti teistsugust. Nüüd on esimene retrotramm läbinud kõik katsetused ja läheb liinile,» rääkis Aas.

«Kui nüüd keegi ütleb, et see oli ajastatud valimisteks, siis tegelikult see nii ei olnud. Tegelikult pidid retrotrammid olema siin juba augustis, aga kõik asjad ei kuku välja nii, nagu plaanitud. Aga heameel on selle üle, et lõpuks sai see asi valmis. Ma olen päris kindel, et rahvas võtab need trammid omaks,» lisas ta.

Tamm ütles, et kõik retrotrammid saavad endale esimese iseseisvusaja väärikate poliitikute ning ühiskonnategelaste nimed. «Esimene tramm hakkab kandma nime Konstantin, meie riigi ühe rajaja ja esimese presidendi Konstantin Pätsi auks, kes sümboliseeris vabadustarmastavale eesti rahvale läbi okupatsiooniaastate püüdu uuele priiusele. Seni, kuni kestavad ühiskonda lõhestavad debatid Pätsi monumendi püstitamise otstarbekuse üle, otsustas TLT nõukogu ja juhatus jäädvustada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel esimese presidendi mälestuse, andes Kadriorus sõitvale ajaloolisele trammile tema nime,» lausus Tamm.

Järgmine retrotramm hakkab Jaan Poska auks kandma nime Jaan. Nimelise trammi saavad veel Johan Laidoner, Julius Kuperjanov, Jüri Vilms ja Ernst Jaakson. Retrotrammide projekteerimise ja ehituse maksumus on 4 452 000 eurot.