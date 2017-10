Madise: Tallinna Jäätmekeskus rikub oma nõudmisega kehtivat eeskirja

«Tallinna Jäätmekeskus on esitanud elanikele jäätmemahuti kohta nõudmisi, mis on rangemad, kui jäätmehoolduseeskiri ette näeb. Seetõttu on need nõudmised vastuolus jäätmehoolduseeskirjaga,» kirjutas Madise oma kirjalikus seisukohas.

«Lähtudes õiguskantsleri seadusest, teen ettepaneku, et Tallinna Jäätmekeskus järgiks kehtivat jäätmehoolduseeskirja ega nõuaks elanikelt kasutuskõlblike ja jäätmehoolduseeskirjale vastavate mahutite väljavahetamist,» lisas õiguskantsler.

Mitu Nõmme elanikku pöördus õiguskantsleri poole kaebusega Tallinna Jäätmekeskuse tegevuse peale, kuna keskus nõuab elanikelt jäätmemahuti väljavahetamist, põhjendades oma nõudmist sellega, et mõni jäätmeveok ei suuda iga liiki mahuteid tühjendada.

«Võimalik, et see on nii, kuid sellisel juhul on veo korraldamisel eiratud jäätmehoolduseeskirja nõudeid ning valitud veokid, mis ei võimalda teenust osutada jäätmehoolduseeskirjas määratud tingimustel, näiteks tühjendada jäätmehoolduseeskirjale vastavaid mahuteid,» kommenteeris Madise.

«Jäätmeveo korraldamisel peab ka kohalik omavalitsus juhinduma volikogu kehtestatud reeglitest. See tähendab, et kui mahutite kohta kehtivad kindlad nõuded, siis tuleb leida vedaja, kes saab nendele nõuetele vastavaid mahuteid tühjendada,» märkis õiguskantsler.

Madise viitas, et linnavolikogu võib küll mahutite kohta käivaid norme muuta, kuid muudatused peavad olema põhjendatud ja mõistlikud. «Arvestada tuleb näiteks keskkonnakaitselise ja majandusliku mõjuga, mis kaasneb kasutuskõlblike mahutite väljavahetamisega põhjusel, et soovitakse kasutada veokeid, millega saab tühjendada ainult kindlat tüüpi mahuteid,» märkis ta.