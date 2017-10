Muinsuskaitseamet käsib Tallinnal linnahalli täiesti puhtaks teha

Praeguseks on Sultsi organiseeritud maalingudutest kolmandik maha võetud, kuid muinsuskaitseamet teeb linnahalli omanikule märgukirja eemaldada mälestiselt ka Sultsi maalingute eelne graffiti, mis puhastustööde käigus värskete piltide alt nähtavale tuleb, ütles esmaspäeval BNS-ile ameti pressiesindaja Madle Lippus. Ta lisas, et Sultsi ei saa kohustada varasemaid maalinguid maha võtma, kuid praegu niigi käivate tööde käigus oleks mõistlik eemaldada nii uus kui vana graffiti.

«Eelmisel nädalal vaatasid meie inspektorid ka hoone üldist seisukorda ja selle põhjal valmib märgukiri hoone omanikule Tallinna Linnahalli AS-ile, mis sisaldab lisaks hoone graffitist puhtana hoidmise vajadusele ka kohustust tegeleda muude mälestist kahjustavate aspektidega, ehk tuleks eemaldada ka hoonele kasvama lastud puud ja põõsad,» rääkis Lippus. «Soovime, et Linnahalli AS võtaks enda kulul ette ka alumiste joonistuste kihi eemaldamise,» lisas ta.

Lippuse sõnul kohustab muinsuskaitseameti märgukiri omanikku reageerima. «Omaniku kohustus on tagada mälestise säilimene. Märgukirja eesmärk on juhtida omaniku tähelepanu nendele küsimustele, mis ohustavad säilimist. Jah, me kohustame neid. Ja juhul kui omanik korduvalt neid soovitusi eirab, siis on võimalik kasutusele võtta ka meetmeid,» sõnas Lippus.

Poliitaktivist Märt Sults organiseeris eelmisel kuul linnahalli Kultuurikatla poolsele küljele uued graffitid, mis tema kava järgi oleksid jäänud hoonele kuni Eesti Euroopa Liidu eesistumise lõpuni. Munsuskaitseamet aga nurjas Sultsi plaani, maalingud jäid lõpetamata ja need mis valmis jõuti, pestakse maha. Lippuse sõnul kulub nende eemaldamisele veel kolm kuni neli nädalat.