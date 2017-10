Fotod: Vesivärava tänava remont on lõppenud

Tööde käigus rekonstrueeriti korrastamist vajavad tehnovõrgud. Vesivärava tänavale rajati LED-tehnoloogial põhinev valgustus ja kogu rekonstrueeritava lõigu pikkuses kolme meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee.

Lõigus Poska tänavast Faehlmanni tänavani rajatati 5,5 meetri laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee ning lõigus Faehlmanni tänavast kuni Raua tänavani 3,5 meetri laiune asfaltkattega ühesuunaline sõidutee.

Lisaks rekonstrueeriti ehitustööde mahus Vilmsi tänava sõidu- ja kõnniteed lõigus Narva maanteest Raua tänavani. Ülekäiguradadele paigaldati vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Liikluse rahustamiseks rajati sõiduteele künnised. Vesivärava tänava parkimisvõimaluste parandamiseks rajati Vesivärava, Raua ja Vilmsi tänavate piirkonda 24 parkimiskohta.

«Tööde eesmärgiks oli jalakäijate liikumisvõimaluste parandamine, sest varem siin puudusid kõnniteed. Samuti ühendasime omavahel Gonsiori tänava ja Narva maantee vahelised kergliiklusteed, kuna läbi selle asumi liigub oluline hulk jalgrattureid. Autoliikluse osas on kõige olulisem muudatus see, et kui Faehlmanni ja Vesivärava tänavate ristmik oli varem viie tänava ristmik, siis nüüd on see nelja te ristmik. Wiedemanni tänav muudeti remondi käigus tupiktänavaks. Seda selle tõttu, et varem oli sellel ristmikul autojuhtidel üsna keeruline aru saada, kes peab kellele teed andma,» rääkis kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.

«Kui varem sai mööda Vesivärava tänavat Narva maanteele sõita, siis uus liikluskorraldus on teistsugune. Transpordiamet analüüsis nii elanike palveid kui ka tegelikku liiklusvoogu ja sellest lähtudes tegi muudatuse, et alates Vilmsi ja Raua tänava ristmikult kuni Faehlmanni tänavani on Vesivärava tänav ühesuunaline suunaga Gonsiori tänava poole. Faehlmanni ja Gonsiori tänavate vahel on Vesivärava tänav kahesuunaline,» selgitas Vesiallik.

Rekonstrueeritud teelõigu pikkus 560 meetrit ning rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid tegi Tallinna Teede AS ja tööde maksumus oli 1,9 miljonit eurot.