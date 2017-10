Mutta vajunud BMW seiskas varahommikul trammiliikluse

Sel kohal on trammitee rajatud nii, et rööbaste vahel ja ümber on mullakiht, kus kasvab muru. Kuna viimased paar nädalat on pidevalt sadanud, siis oli poolteist kuud tagasi laiali laotatud mullakiht nii pehme, et auto vajus sellesse sisse nii, et põhi toetus vastu trammirööbast.

Trammiteele kinni jäänud auto takistas liiklust täpselt ühe tunni ja ühe minuti. / TLT

«See juhtus natuke enne Salme peatust suunaga Kopli poole. Trammijuht avastas kell 5.43, et trammiteel seisis must BMW registrimärgiga 416BTS. Autos kedagi ei olnud. Politsei kutsus välja puksiiriabi, sest auto oli trammiteel nii kinni, et meie avariibrigaad poleks seda sealt välja saanud. Puksiir saabus kell 6.23 ja trammid said liikuma kell 6.44. Trammide seisak kestis täpselt ühe tunni ja ühe minuti,» rääkis TLT trammiteenuste osakonna juhataja asetäitja Alexander Martynenko.