Ummik ei tõstnud Järvevana tunnelis CO taset ohtlikuks

«Kui CO tase tõuseb tunnelis ohtlikult kõrgeks, siis tunnelisse sissesõit keelatakse fooridega, kuid täna hommikul ei olnud gaaside tase seal nii kõrge,» ütles Rüütelmaa. «Mis puudutab ventilaatoreid, siis päästeameti korralduse järgi saab neid kohapeal manuaalselt tööle panna.»

Järvevana teel oli esmaspäeva hommikul liiklusõnnetus, mistõttu piirati Järvevana teel kiirust 30 kilomeetrile tunnis. «Tänapäeva gaasikamber. Tunnelit läbiv ummik, mille liikumiskiirus ~5km/h. Foore ei kasutata, et järjekord oleks enne tunnelit. Tunnelis ei tööta ükski ventilaatoritest,» kirjutas ummikus oodanud inimene sotsiaalmeedias.

«Küsimus on selles, et kui tunnelis liiklus seisma jääb, siis autojuht peab mootori välja lülitama,» rääkis Rüütelmaa. «Kas seda tehakse või mitte, on juba omaette asi. Teine asi on see, et kui autod liiguvad tunnelis, siis tänase liiklusõnnetusega seonduvalt - mis oli vana piimakombinaadi juures - siis kiirust piirati 30 kilomeetrile tunnis. Kas sellest kinni peeti või mitte, on järelevalve küsimus. Aga üldiselt oli liiklushoog väiksem.»

«Mis puudutab ventilaatorite tööd, siis ventilaatorid on päästeameti korraldusel pandud tööle selliselt, neid saab lülitada sisse kohapealt manuaalselt. Seina peal on selleks nupud. Ja põhjus on selles, et kui ühes tunneli otsas on tulekahju, siis teist otsa näha pole ja kui nüüd seda lülitust kohapealt mitte teha, siis võib juhtuda see, et puhutakse õhku peale tulekoldele, mis on hoopis vastupidise efektiga,» sõnas Rüütelmaa. «Nagu päästeamet on meile öelnud, nii need süsteemid seal töötavad.»

Rüütelmaa kinnitas, et transpordiamet saab tunnelis valitseva olukorra kohta teavet. «Saame pidevalt olukorra kohta infot, foorikeskuses on inimene, kes jälgib ja lülitab foore. Alati on olemas ka võimalus, et kui andurid ei anna meile õiget infot ja inimestelt tuleb signaal, et asi on kriitiline, siis reageeritakse kohe,» sõnas ta.