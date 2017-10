Teisipäeval läheb liinile Pätsi nimeline retrotramm

Tennessee Williamsi Pulitzeri auhinnaga pärjatud, 20. sajandi ühel tuntumal näidendil põhineva balleti toovad lavale kuulus filmi- ja teatrilavastaja Nancy Meckler Suurbritanniast ja rahvusvaheliselt tunnustatud koreograaf Annabelle Lopez Ochoa Kolumbiast.

Tallinna linnapea kohusetäitja ja TLT nõukogu esimehe Taavi Aasa sõnul valmis retrotramm vastavalt AS-iga Ühinenud Depood läinud aasta oktoobris allkirjastatud lepingule ehitada Kadrioru liini jaoks kuus eelmise sajandi esimese poole ühissõidukite välisilmet ning interjööri jäljendavat, ent moodsa tehnoloogiaga varustatud trammi.

«Koostöös Inekon Group AS-iga disainiti trammi sise- ja väliskujundus ning koostati tööjoonised, renoveeriti kere ja raamid, paigaldati uued interjöörielemendid, elektroonika, kaabeldus, aknad ning küttesüsteem. Valmimisjärgus on ka ülejäänud viis retrotrammi, mis lähiajal linlasi ja linna külalisi sõidutama hakkavad,» ütles Aas linna pressiteenistuse vahendusel.

TLT juhatuse esimees Enno Tamm lisas, et kõik retrotrammid saavad endale esimese iseseisvusaja väärikate poliitikute ning ühiskonnategelaste nimed. «Esimene tramm hakkab kandma nime Konstantin, meie riigi ühe rajaja ja esimese presidendi Konstantin Pätsi auks, kes sümboliseeris vabadustarmastavale eesti rahvale läbi okupatsiooniaastate püüdu uuele priiusele. Seni, kuni kestavad ühiskonda lõhestavad debatid Pätsi monumendi püstitamise otstarbekuse üle, otsustas TLT nõukogu ja juhatus jäädvustada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel esimese presidendi mälestuse, andes Kadriorus sõitvale ajaloolisele trammile tema nime. Lisaks nimele trammi küljel paigaldasime salongi Konstantin Pätsi elu lühitutvustusega infokleebise, mille on kujundanud kunstnik Karel Korp. Meile on suur au, et Eesti esimese presidendi nime kandva trammi esitlusel osaleb ka Rahvusballett ning Konstantin Päts isiklikult,» lausus Tamm.

Järgmine retrotramm hakkab Jaan Poska auks kandma nime Jaan. Nimelise trammi saavad veel Johan Laidoner, Julius Kuperjanov, Jüri Vilms ja Ernst Jaakson.

AS Ühinenud Depood garanteerib trammide renoveerimisel, et need läbiks plaaniliste tehnohooldustega vähemalt 500 000 kilomeetrit. Eraldi garantii kehtib korrosioonikindluse, kere värvkatte, toitemuunduri, veoajami, kliimaseadme ja põrandakatte kohta.

Kadriorgu läbivale kolmandale liinile ajaloolise välimusega retrotrammide toomine on osa Tallinna tramminduse uuendamise ja renoveerimise kavast. Täielikult on uuendatud kolmanda ja neljanda liini rööbastee ning Kopli suunaline trammitee, avatud trammiliiklus lennujaama ning kasutusele võetud 20 CAF Urbos trammi. Jätkub KT-4 ja KT-6 trammide põhjalik renoveerimine Tšehhi Vabariigis ning kohapeal oma jõududega, mille tulemusel 24 KT-4 ja 12 KT-6 trammi jätkavad linlaste teenindamist uues kvaliteedis. Ettevalmistamisel on hange kaheksa uue trammi soetamiseks ning 20 trammi ostule optsiooni seadmiseks.

Retrotrammide projekteerimine ja ehitus läks maksma 4 452 000 eurot.