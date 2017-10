Mupo hoiatab piraattaksode eest

«Fotol olev piraatteenust pakkuv sõiduk MB 986MKA püüab kliente vanalinna piirkonnas ning kasseerib sõidu eest 40-60 eurot. Juhti on varem hoiatatud ja karistatud, sest tal puudub sõidukaart taksoveoks ning ta kasutab taksotunnuseid matkivaid eraldusmärke,» ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

«Piraatsõiduk matkib tavaliselt tavataksot, kasutades taksodele omaseid eraldusmärke. Paraku kaasneb sõiduteenusega ebaproportsionaalselt suur arve. Kui teile tundub, et arve läbitud vahemaa eest on liiga suur, siis vaidlustage sõidu lõppedes /keelduge arve maksmisest ning teavitage olukorrast koheselt mupo korrapidajat telefonil 14410,» soovitas Hunt.

«Mupo on korduvalt andnud nõu: veenduge enne taksosse istumist, kas taksol on nähtaval kohal kliendipoolsel küljeaknal ja sõiduki kindalaekal/esipaneelil kehtiv hinnakiri ning kas seal kuvatav hind on teile vastuvõetav. Soovitav on enne sõidukisse istumist küsida juhilt orienteeruv reisi maksumus. Kui sõidukil puudub taksomeeter või juht ei väljasta taksomeetrist tšekki, siis on teil õigus maksmisest keelduda,» lisas ta.

Tallinna linnavolikogu määruse kohaselt ei tohi takso sõidualustustasu olla rohkem kui 5,50 eurot, sõidukilomeetri hind ei tohi ületada 1,10 eurot ja ajatasu ei tohi ületada 24,20 eurot tunnis.

«Kõikidest rikkumistest ning ebameeldivatest juhtumitest palume informeerida munitsipaalpolitseid. Vaid koostöös on võimalik panna piir taksopiraatlusele ning tagada kvaliteetsemat taksoteenust,» ütles Hunt.