Fotod: Vabaduse väljak sai EV100 auks uudse valguslahenduse

«See on kaunistus vabariigi 100. aastapäeva auks. Leppisime linna komisjonis kokku, et me ei hakka Vabaduse väljakut sel puhul täis ehitama, vaid läheme teist teed. Nii nagu Kultuurikatla juures on korsten sinimustvalgeks tehtud, saame Vabaduse väljakul kasutada pisut teistsugust lahendust. Tegemist pole lihtsalt valgustusega, vaid laternaposte saab muuta sinimustvalgeks. Reede õhtuks peaks kõik tehniliselt valmis olema ja valgustus lülitatakse prooviks sisse. Esialgu lastakse sinna ainult lipuvärvid, aga tegelikult on võimalusi rohkem,» rääkis kommunaalameti juhataja Ain Valdmann.

«Praegu paneme selle asja tööle ja vaatame, kuidas mulje on. Siin tuleb läbi mõelda, millisel linna sündmusel mida näidata. Läti ja Leedu aastapäevadel on näiteks võimalik nende lipuvärve näidata,» selgitas kommunaalameti inseneriosakonna peaspetsialist Elo Liiv.

Lähiajal paigaldatakse samasugune valgustussüsteem veel mõnesse kohta.