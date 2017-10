Säästumänguväljak teeb lapsevanemad nõutuks

Kuigi Pirita Kesk tee mänguväljaku senised atraktsioonid olid päevi näinud ja räsitud, jäi kohalikele lastevanematele arusaamatuks, miks pannakse sinna püsti väidetavalt Lasnamäe lasteaiast toodud vanad atraktsioonid. Lasteaeda aga pannakse vanemate teada valimiste eel uued atraktsioonid.

Pirita Kesk tee mänguväljaku vanad atraktsioonid olid 15 aastat vanad. / Liis Niitra

«Vastab tõele, et Kesk tee mänguväljakul vahetati atraktsioone,» ütles Pirita linnaosa valitsuse pressiesindaja Rasmus Sinivee. Senised atraktsioonid olid ligi 15 vanad, amortiseerunud ning tugipostid peaaegu läbi mädanenud.

Sinivee sõnul algasid Pirita Kose lasteaias suuremahulised ehitustööd, mille tulemusena valmib uus ja hoone koos suure õuealaga. «Ehitustööde tõttu oli Pirita linnaosa valitsusel kaks valikut – kas utiliseerida korrasolevad atraktsioonid või paigutada need sinna, kus vajadus on kõige suurem,» rääkis pressiesindaja. Sel põhjusel otsustati välja vahetada Kesk tee mänguväljaku atraktsioonid.

Pirita mänguväljakule toodi uued atraktsioonid lasteaia hoovist. / AFP / Scanpix

Sinivee sõnul läbivad mänguväljakute atraktsioonid tehnilise kontrolli aprillist-septembrini vähemalt kaks korda kuus, teistel kuudel vähemalt üks kord. «Atraktsioonid on läbinud värskelt kontrolli ning on ohutud ja turvalised. Vastasel juhul ei oleks neid kindlasti üles pandud,» ütles pressiesindaja. Sinivee toonitas, et lasteaias paiknevaid atraktsioone kasutatakse tegelikult sihtotstarbelisemalt kui mänguväljakute omi ning tehakse seda õpetajate valvsa pilgu all.

Atraktsioonid pannakse kokku ning puhastatakse järgmise nädala esimeses pooles.