Vakra erakonna 203 valimislubadusest Tallinnas: jamasid, mida saab päeva pealt sulgeda, on nii palju, et küll me raha leiame

Esmalt keskenduti valimislubadustele – sotsiaaldemokraatide lubadusi luges saatejuht kokku 203, reformierakondlaste omi aga pea kolm korda vähem, 71.

Vakra kommenteeris suurt lubaduste arvu, öeldes, et programmis on nii suuri, aga ka väiksemaid lubadusi. Mille arvelt nende täitmiseks aga raha leitakse? «Investeeringuteks on Tallinna linnas 200 miljonit eurot ja ma usun, et see on prioriteetide küsimus,» vastas ta. «Jamasid, mida saab päeva pealt sulgeda, on nii palju, et uskuge mind, küll me nende kõikide ideede teostamiseks nelja aasta jaoks raha leiame,» lisas Vakra ja mainis «jamadena» Moskva kesktelevisioonilt ostetud saateid, linnapoodi ja Ühistupanka.

«Täna on Tallinnas liiga vähe unistatud ja suurelt mõeldud,» lisas Vakra. Ta ütles, et selle asemel, et võrrelda end Helsingi, Stockholmi ja Kopenhaageniga, on Tallinn end võrrelnud teiste Eesti linnadega.

Michal rääkis ühest Reformierakonna peamisest lubadusest, milleks on see, erakond lubab Tallinnas kaotada lasteaia kohatasu. «Kui maailmas ringi vaadata, siis pigem on loogiline tasuline kõrgharidus kui tasuline alusharidus,» sõnas ta. «Kuna näeme kohti, kaasaarvatud ametnike arvu vähendamine, Tallinna televisiooni sulgemine, Sõõrumaa pehmelt öeldes üsna tulusate lepete ülevaatamine, siis selle raha paneksime me paremini tulevikku ehk laste jaoks,» rääkis Michal ja ütles, et aastas teeks see kokku 13,9 miljonit eurot.

Linnaplaneerimine ja ühistransport

Üheks arutatavatest teemadest oli ka linnaplaneerimine ja ühistransport. Vakra ütles, et lisaks sellele, et ühistransport peab tema hinnangul olema tasuta, peab see olema mugav ja kiire. «Nõmmelt rongile astudes on tunne, et ei mahu rongile ära,» kommenteeris ta. Muudatus peab tema sõnul toimuma kvaliteedis – uuesti on vaja üle vaadata graafikud ja ümberistumised. Ühtlasi soovitas Vakra sõita Tallinna juhtidel ühistranspordiga, sest jutt rohelisest ja ühistransporti edendavast pealinnast ei vasta praegu tema hinnangul tõele.

Michal lisas, et suur osa viimase aja suurematest töödest, näiteks Gonsiori tänava ja Haabersti ristmiku kontrueerimine on tehtud riigi ja eurorahade toel. «Tallinn peaks rohkem panustama,» ütles Michal. «Suurte plaanide tegemine ja läbimurrete saavutamine nõuab kaugemale vaatamist.»

Michal lisas, et rattateede võrgustik tuleb omavahel ühendada ja see peab olema korralik. Samuti ütles ta, et Ülemiste trammiteest järgmine samm peaks olema tramm sadamasse.

Kui saates andis tooni jutt ühistranspordist, siis seepeale küsis kuulaja, et miks üritatakse liiklust sulgeda autodele, kui tema sõnul on selge, et autota ei liigu tänapäeval keegi.

Michal vastas, et keegi ei arvagi, et autoliikluse ebamugavaks muutmisega muutuksid protsessid paremaks. Ta ütles aga, et kui vaadata teisi maailma linnu, siis sarnase kliimaga linnades kasutatakse liikumiseks ratast. «Kui kohtusime linnalise liikumise ekspertidega, siis sõnum oli see, et korralik ühistransport linnas hoiab autokuludelt kokku 10 kuni 20 protsenti palgast.»

Vakra sõnul on Tallinna linnas kõige lihtsam ja ökonoomsem elektritransport. «Alles siis saame rääkida, et inimesed vahetavad auto millegi muu vastu välja.»