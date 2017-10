Vanalinna tornide valgustuse ideekonkursi võitis Soome firma

«Kolme teise vooru pääsenud väga tugeva võistlustöö vahel valiku teinud hindamiskomisjon otsustas võitjaks kuulutada Lighting Design Collective Oy töö,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

«Parimaks osutunud ideekavandi alusel asutakse projekti koostama ning selle tulemusena saavad Tallinna linnamüür ja müüritornid järgmise aasta lõpuks ühtse efektse valgustuslahenduse,» lisas Klandorf.

Linnamüüri ja müüritornide valgustamiseks parima lahenduse leidmiseks korraldas Tallinna Kommunaalamet riigihankemenetluse. Ideekonkursi esimeses etapis valiti osavõtjate seast varasemate tööde põhjal välja kolm parimat, kellele tehti ettepanek esitada valgustuslahenduse võistlustöö.

Lighting Design Collective Oy on rahvusvaheline professionaalne valgustusdisaini firma Soomest, kellel on harukontorid ka Hispaanias ja Inglismaal. Nende lahenduse kontseptsioon väärtustab enim Tallinna vanalinna keskaegset miljööd, on salapärane, diskreetne, lihtne, mittekarjuv, linnakodanike keskne, respekteeriv.

Komisjon tõi välja, et LDC lahenduses on valguse ja varjude eksponeerimisel visuaalselt hästi välja toodud tornide kolmemõõtmelisus, aknaavade vormide säilitamine ja esiletõstmine. Tallinnale sobivalt on kasutatud valgustuslahenduses valge valguse erinevaid valgusvärvsusi, valgustuslahendus on maaliliselt sujuv, mitte laiguline. Samuti sai võitja parimad punktid nii valgustuslahenduse maksumuse kui ka hilisemalt lisanduvate käidukulude osas.

Ideekonkursi preemiafond 21 000 eurot jaguneb võistlustööde esitajate vahel järgmiselt: esimene koht 8000 eurot, teine koht 7000 eurot ning kolmas koht 6000 eurot.

Ideekonkursi eesmärk oli leida Tallinna vanalinna müüri ja tornide valgustamiseks parim lahendus. Tallinna linnamüür on üks Põhja-Euroopa paremini säilinud keskaegne linnamüür, mille valgustamise eesmärgiks on tõsta esile selle unikaalsust ja rõhutada selle tähtsust.

Linnamüüri ja tornide valgustuslahenduse eesmärk on anda linnale kauneid öövaateid, mis lisaksid Tallinnale unikaalsust ja aitaksid kujundada linnale tugevat visuaalset identiteeti. Valgustuslahendus peaks olema emotsionaalselt haarav ja heas mõttes dramaatiline, kasutades sobivates kohtades ka valguse-varju mängulisust. Valgustuslahendus väärtustab linna läbi kaunite öövaadete, lisab linnale rahvusvahelist tuntust ning teeb öise vanalinna külastamise nauditavamaks.

Linnamüüri ja tornide valgustuslahendus peab looma ühtlase ja tervikliku üldpildi. Müür ja tornid peaksid olema valgustatud hajusalt, s.t tuleks vältida liiga eredaid valguslaike. Ühtlasi tuleb müür ja tornid valgustada mõlemalt poolt ning tornide valgustus peab olema ühtlane.

Võistlusala koosnes 27 tornist, linnamüürist, Toompea nõlvast, Patkuli treppidest ja nende tagusest nõlvast ning sisemüürist Hobuveskist mööda Laboratooriumi tänavat, Pika jala ja Lühikese jala vaheline müür ja väravad, sisemüür Bremeni ja Hellemani torni vahel. Võistlusala 3D mudeleid on võimalik vaadata: http://3d.tallinn.ee/tour01.html