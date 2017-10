Fotod: Veskimöldre elukeskkonna teine etapp kuulutati avatuks

Kui tavaliselt ehitatakse valmis majad ning teede ja tänavavalgustuse rajamine jääb tööde viimasesse etappi, siis Veskimöldres on vastupidi. Ostjatele müüakse krunte, millel on kõik vajalikud kommunikatsioonid olemas ning liitumised hinna sees.

«Oluline erinevus esimese etapiga on see, et Veskimöldre esimeses etapis olid kõik krundid sellised, et inimesed pidid tulema metsa elama. Teises etapis on meil selline valik, et need inimesed, kes tahavad ise haljastust kujundada, saavad valida endale sobivad krundid. Ja need, kes soovivad, saavad rajada oma kodu olemasoleva kõrghaljastuse keskele.

Meie arendajatena loome siin võimaluse ehitamisvalmis krundi näol, nii et iga soovija saaks vastavalt enda unistustele ja võimalustele sobiva kodu rajada. Ja me toetame siia kodu rajajaid igas etapis,» rääkis Veskimöldret arendava Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuusk.

«Kui valite meie välja töötatud projektidest mõne modifitseeritud variandi, siis selle saame koostöös Omataloga püsti panna kuue kuni kaheksa kuuga. See tähendab, et uue kodu valmimine võtab aega kokku üheksa kuni üksteist kuud,» lisas ta. Ise arhitektilt projekti tellides läheb maja valmimiseni kindlasti rohkem aega.

Brave Capitali avalike suhete juhi Linda Eichleri sõnul kipuvadki inimesed eelistama nende poolt välja pakutud majavariante. «Inimesed tulevad ja tahavad näidiste seast valida. Enam ei taheta osta tühja krunte. Küsitakse, et näidake, mis variante teil pakkuda on ja kui kiiresti te need valmis suudate ehitada,» rääkis Eichler.

Veskimöldre kogumaksumus on ligi kümme miljonit eurot, millest infrastruktuuri investeeriti 7,5 miljonit eurot. Tööde käigus ehitati välja kaheksa kilomeetrit veetorustikke, seitse kilomeetrit reoveekanalisatsiooni, 329 meetrit truupe, ligi kümme kilomeetrit gaasitorustikku, 15 kilomeetrit tänavavalgustust ja ligi 60 000 kuupmeetrit kahekordse asfaltkattega teid. Maanteeamet rajas uue Laagri möödasõidu tagamaks kiirema ühenduse kesklinnaga ning Saue vallaga koostöös ehitatakse Veskimöldre elukeskkonda uus ujulaga kool.