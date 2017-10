Kesklinna ja Kristiine piiril avatakse koerte jalutusväljak

Haljasala projekteeris Toomas Põld maastikuarhitektuuribüroost Loovmaastik ning valmis ehitasid OÜ Maatriks-RP ja OÜ Ardens. Haljasala ehitus läks maksma ligi 172 000 eurot.

Kõik huvilised on oodatud uudistama vastvalminud kergliiklusteed, puhkekohti ja koerte treeningväljakuid. Avamisel demonstreerivad treeningelementide kasutamist agility-koerad, pakutakse kuuma jooki ja suupisteid.

Lilleküla haljasalale saab autoga Marta ja Kauba tänavate kaudu või jalgsi läbi Kotkapoja ja Väike-Ameerika tänavaid ühendava kergliiklustunneli.

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab koer olema avalikus kohas alati jalutusrihma otsas, lahtiselt võib koera jooksma lasta ainult aiaga piiratud koerte väljakutel. Reedel avatav Lilleküla koerte jalutusväljak on Tallinnas juba 20., kus saab koerasporti harrastada. Kesklinnas on reedel avatav Lilleküla koerteväljak väljak neljas ja Kristiine linnaosas on praegu kaks koerte jalutusväljakut.