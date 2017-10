Loomaaed avab jääkarumaailma

Avamise puhul on jääkarumaailma ees suures telgis mitmeid tegevusi - päeva juhib jääkaru Tormi, jagatakse Kalevi Põhjakaru komme ja toimub politsei- ja piirivalveorkestri kontsert. Lapsed saavad ühiselt jääkarusid joonistada. Jääkarude jaoks kogutakse raha jääkaruteemaliste näomaalingute tegemise ja jääkarupildiga küpsiste müügiga. Lisaks saab koos Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga teha endale jääkaru pildiga T-särke ning terve päeva vältel on avatud jääkaruteemaline infopunkt. Tegemist jätkub kella 15-ni, infopunkt on avatud kella 17-ni.

«On hea meel tõdeda, et projekt, mis sai alguse kodanikuinitsiatiivist 2012. aastal on mitmete poolte koostööl jõudnud lõpule, jääkarude kodu toetuseks annetasid nii eraisikud kui ka asutused,» ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart. «Linna mahuka ja pikaajalise investeeringu tulemusel said Tallinna Loomaaia jääkarud endale lõpuks tänapäeva nõuetele vastavad elamistingimused.»

Tallinna loomaaias elab neli jääkaru - isane Nord, emane Friida ning nende pojad Nora ja Aron.

Jääkaru on üks maailma suurimaid kiskjaid, kelle elupaik on põhjapoolkera arktilistel aladel. Kliimasoojenemine mõjutab kogu planeeti, aga iseäranis nende suursuguste loomade elupaiku. Kliimamuutused ja inimtegevus on oluliselt muutnud mere ökosüsteemi, kahandanud liustikualasid ja sulatanud jääpanku, kus loomad elavad. Väga oluline roll jääkarude kaitses on loomaaedadel, kus peetavad loomad aitavad säilitada liigi geneetilist baasi ning võimaldavad teadvustada inimestele polaaralade asukate olukorda.