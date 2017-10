Tallinna uus jäätmekava kaotab üritustelt plasttopsid

Jäätmekava on mõeldud aastateks 2017-2021 ning see peaks vähendama jäätmete teket, panema prügi maksimaalselt taaskasutama ja tõhustama keskkonnaseiret ning järelevalvet, kirjutas linnavalitsuse ajaleht Pealinn.

Jäätmete vähendamiseks luuakse jäätmejaamadesse võimalused korduvalt kasutatavate asjade hoidmiseks. «Samuti peavad linna asutused oluliselt vähem jäätmeid tekitama. Jäätmete maksimaalseks taaskasutuseks peab korraldatud jäätmevedu toimima kogu linnas. Linn määrab koha, kuhu prügi veetakse, ja hoolitseb, et enamik sellest saaks ringlusse võetud,» rääkis abilinnapea Kalle Klandorf.

Kavas on luua võimalus plasti-, klaasi- ja metallijäätmeid juba nende tekkekohas liigiti ära anda. Linna tulevad ka vastavad prügikastid, samuti paigaldatakse need koolidesse ja linna asutustesse. Linn pakub toetust soodsa hinnaga mitme sektsiooniga prügikastide ostmiseks kodudesse.

Nõmmel või Pirital katsetatakse jäätmeveol kaalupõhisele teenustasule üleminekut. Jäätmeveo hindade muutmist kavandatakse selliselt, et liigiti kogutud jäätmete üleandmine oleks oluliselt odavam. Kavas on ka prügikastide märgistamine vöötkoodi või mikrokiibiga, et fikseerida automaatselt konteineri tühjendus – see muudab prügiveo efektiivsemaks.

Paljassaare jäätmejaam tehakse korda, rajatakse kaks uut jäätmejaama Mustjõe tänava ja Punase tänava äärde ning leitakse koht veel ühele jäätmejaamale Haaberstis. Jäätmejaamad hakkavad olema kauem lahti – nädala sees kella 12-20 ning nädalavahetustel kella 10-18.