Politsei tahab Savisaare Valimisliidu kandidaadi arestimajja saata

«On teada, et Neeme Lallil vara pole ning tõenäoliselt on oodata menetluse lõpetamist, sest raha saada ei õnnestu,» ütles teisipäeval BNS-ile Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk. «Seega on kahjuks võla tasumise perspektiiv üsna kesine.»

Selle aasta 5. jaanuaril vabanes Tallinn aadressil Lai tänav 11/Suur-Kloostri tänav 3 elanud Lallist. Harju maakohtus tegi mullu 17. augustil tagaseljaotsuse, mille kohaselt pidi Lall vabastama hoone esimese korruse äriruumi ja tasuma Kesklinna valitsusele üürivõla ja erinevaid hüvitisi kokku 24 839 euro ulatuses. Pukk märkis, et võlgnevust Tallinna linna ees Lall vähendanud pole.

Samas on Lallil ka tasumata kaks liiklustrahvi ja politsei soovib rahatrahvid asendada arestipäevadega.

Politsei pole rahul, et Lall pole seni maksnud ära talle 2014. aastal määratud 60 euro suurust trahvi mopeediga kiivrita sõitmise eest ning mullu märtsis autoga lahtise turvavööga sõitmise eest määratud 80 euro suurust trahvi, kirjutas ERR-i uudisteportaal. Politsei hinnangul on vähe tõenäoline, et Lall trahve maksta kavatseb ning taotleb talle kohtus asenduskaristusena aresti.

Lall elab praegu Harjumaal Türisalu pangal autosuvilas, ta kandideerib Savisaare nimekirja ja Tegusa Tallinna valimisnimekirjas volikokku ja kirjutas esmaspäeval sotsiaalvõrgustikus Facebook, et «mu erisuseks on see, et muidu olen suht seadusekuulekas ja enamvähem ontlik tüüp. Aga mul on üks eriline kiiks...! Ma ei kasuta turvavööd ega kaitsekiivrit, ja ka muid turvaseadmeid, sest minu filosoofia järgi irvitaksin ma siis ühemõtteliselt j u m a l a le otse näkku, ehk deklareeriksin saatuse peanäitejuhile, et ma ei usalda teda, vaid mingeid armetuid inimlikke turvaseadmeid...!»

Lall on osalenud aktiivselt Tallinnas võimul oleva Keskerakonna, samuti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja teiste ühenduste korraldatud meeleavaldustel. Möödunud aastal korraldas Lall kolmapäeviti Tallinnas Hirvepargis Keskerakonna tollase esimehe ja nüüdseks linnapea ametist tagandatud Edgar Savisaare toetuseks peetavat koosolekut «Andke meie linnapea tagasi!», kuid see ettevõtmine soikus.