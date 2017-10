Kohus ei rahuldanud süstlavahetuspunkti vastaste esialgset palvet

«Kohus on seisukohal, et avaldaja ei ole esialgse õiguskaitse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid põhistanud. Seetõttu jätab kohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata,» öeldakse kohtunik Toomas Ventsli allkirjaga kohtumääruses.

Kohtunik viitab oma otsuses, et kohus ei saa kohaldada esialgse õiguskaitse abinõusid põhjendusega, et narkomaanide ohtlikkus ja ettearvamatus on üldteada asjaolu. «Kohtu hinnangul ei ole narkomaanide ohtlikkus ja ettearvamatus asjaolu, mille kohus saaks lugeda üldtuntuks. Pigem saab üldtuntud asjaoluks lugeda selle, et üldsus peab narkomaane ohtlikeks ja ettearvamatuteks,» öeldakse kohtumääruses.

«Avaldaja ei ole oma väiteid narkomaanide ohtlikkuse ja ettearvamatuse kohta põhistanud, sealhulgas ei ole avaldaja osundanud menetlusvälistele allikatele, millest oleks võimalik saada usaldusväärset informatsiooni narkomaanide võimaliku ohtlikkuse ja ettearvamatu käitumise kohta,» seisab määruses.

«Kuivõrd avaldaja väide narkomaanide ohtlikkuse ja ettearvamatuse kohta ei ole asjaoludega põhistatud, ei saa kohus hinnata, kas konkreetsel juhul esineb oht, et korteriomanike õigused saavad kahjustatud. Samuti ei saa kohus hinnata ohu suurust ning kaaluda avaldaja ja puudutatud isiku õigusi,» lisatakse samas.

Kohus rõhutab, et Tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 381 lõige 2 kohaselt tuleb hagi tagamise aluseks olevaid asjaolusid põhistada. Nimetatud põhimõte kohaldub ka esialgse õiguskaitse taotlusele.

Kohus selgitab samas, et avaldajal on võimalik esitada uus taotlus esialgse õiguskaitse abinõude kohaldamiseks. Seejuures on avaldajal võimalik põhistada esialgse õiguskaitse kohaldamise alust asjaoludega, mis on ilmnenud nõustamiskeskuse ja/või süstlavahetuspunkti tegevusega seonduvalt.

Kohus märgib ka, et iseenesest on esialgse õiguskaitse abinõu kohane.

Samas rõhutatakse, et kohus ei lahendaks avaldaja taotletud abinõu kohaldamisega vaidlust sisuliselt. Esialgse õiguskaitse abinõu kohaldamisega ei saavuta avaldaja eesmärki, milleks on kohustada puudutatud isikut püsivalt hoiduma teatud toimingutest. Kui kohus jätab avalduse rahuldamata, tühistab kohus esialgse õiguskaitse abinõu ja taastub esialgse õiguskaitse abinõu kohaldamise eelne olukord.

Kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Põhja-Tallinnas Sitsi 28 majas tegutsev korteriühistu kaebas kohtusse majas süstlavahetuspunkti avamise ning taotles samas esialgset õiguskaitset. Sitsi 28 majas ruume omav OÜ Kindralite Kinnisvara otsustas pinna üürida Tervise Arengu Instituudile (TAI) seal süstlavahetuspunkti avamiseks.

Süstlavahetuspunkt alustas ametlikult tööd 20. septembril.