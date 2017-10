Fotod: Eestis leiutatud teekatend toodab elektrit

Energiat saab salvestada ning kasutada näiteks valgusfooride ja valgustatud liiklusmärkide töös hoidmiseks. «Võime ju öelda, et päikesepaneelid on ammu tuntud asjad. Aga siin on täiesti teine lahendus. Seda on proovitud teha Hollandis, Prantsusmaal ja Ameerikas, kuid meie kliimatingimused on hoopis teised. Seal on rohkem päikesepaistelisi päevi, teed lähevad läbi kõrbe ja nendel kõrbeteedel on ka autode intensiivsus väiksem,» rääkis TTÜ inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn.

Teekatendi moodulid on 16x16 cm, aga neid saab integreerida suurteks mooduliteks. Süsteem on üles ehitatud nii, et kui üks moodul paks purunema või muul põhjusel rivist välja minema, siis töötavad kõik teised edasi. «Siin on 36 ruudukest. Kui tavalise päikesepaneeliga juhtub midagi, siis on terve paneel rivist väljas, aga siin on selline lahendus, mis võimaldab tervel süsteemil töötada ka siis, kui mõni ruuduke on rivist väljas. Ta kannatab rõhku kuni tuhat kilogrammi ruutsentimeetri kohta. Hollandlastel läks tükk aega, et saavutada selline rõhk, et võiks veoauto sinna peale lasta. Veoauto rõhk on palju väiksem,» lausus TTÜ ettevõtluskoostöö ekspert Allan Lahi.

Teekatte konstruktsioonide ja materjalide loomisel on kasutatud mitmeid maailmas unikaalseid lahendusi. Teekatte töötasid välja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased koostöös maanteeameti ekspertide ja Tallinna tehnikakõrgkooli uurijatega.