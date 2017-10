Merko ja RKAS sõlmisid Viimsi riigigümnaasiumi ehituslepingu

Kuni 540 õpilasele mõeldud tänapäevane gümnaasiumihoone netopinnaga 4283,3 ruutmeetrit ehitatakse Harjumaale Viimsi valda Haabneeme alevikku. Uus koolihoone on plaanis avada 2018. aasta sügisel.

Püssi sõnul on hoone kavandamise lähtekohaks võetud võimalikult väikese energiavajadusega hoone loomine, koolimaja kandekonstruktsiooniks on valdavas osas valitud CLT ehk ristkihtpuit. «Puit on taastuv loodusvara ning hoonete puidust ehitamise korral paisatakse õhku vähem CO2 ning kulutatakse vähem fossiilseid kütuseid kui näiteks betoonist ehitiste puhul. On tehtud uuringuid, mis tõestavad, et puidust hoones tunneb inimene ennast paremini,» ütles Püss.

«Viimsi valla jaoks on tugev haridussüsteem väga oluline ja meie põhiprioriteet on haridusvõimaluste ja -kvaliteedi tõstmine. Uus riigigümnaasium rikastab ja mitmekesistab veelgi valla haridusvõrku ja haridusvõimalusi,» ütles Viimsi abivallavanem Jan Trei. «Oleme arvestanud, et Viimsi riigigümnaasium avatakse 2018. aasta septembrist. See tähendab, et hakkame tänases Viimsi keskkoolis ümberkorraldusi tegema, nii et järgmise aasta sügiseks on Viimsi keskkoolist saanud tugev üheksaklassiline põhikool ning edaspidi keskendume tugeva põhihariduse andmisele Viimsi koolis. Ma loodan, et hoone valmimisel tekib hea koostöö riigi, valla ja kohalike haridusasutustega, et avardada Viimsi ja naaberpiirkondade noorte võimalusi haridusteel,» rääkis Trei.

Hoone projekteerimisel on kasutatud ehituse infomudelite tehnoloogiat (BIM - Building Information Modelling), mille käigus hoone näitlikustatakse ruumiliselt. Hoonesimulatsioon võimaldab paremini hinnata projekteeritava hoone tulevast energiavajadust ja halduskulusid ning kasutusmugavust. RKASi BIMi projektijuhi Silver Aderi sõnul on BIM eluline näide digiehituse juurutamisest. «Boston Consultingu hinnang aastaks 2025 ütleb, et siis annab täielik ehituse digitaliseerimine iga-aastaselt 13-21 protsenti kokkuhoidu planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusfaasis ning 10–17 protsenti käitamisfaasis. RKAS tegeleb juba aastaid BIMi juurutamisega ning seda tehnoloogiat oleme kasutanud näiteks ERMi, Rahvusarhiivi, Eesti Moskva saatkonna ning mitmete teiste ehitiste puhul,» ütles Ader.

Viimsi riigigümnaasiumi hoone arhitektuurilahenduseks valiti möödunud aastal Novarc Group AS ning KAMP Arhitektid OÜ ühine ideelahendus. Ehitustööde maksumuseks on ligikaudu 5,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.