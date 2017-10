Noored õigusrikkujad tööturule aitava programmiga on liitunud sada ettevõtet

Tänaseks on STEP-programmiga liitunud 100 ettevõtet ja 115 noort.

STEP-programmiga liitunud ettevõtted tegutsevad ehituse alal, erinevates tootmise valdkondades, esindatud on ka mitmesugused hooldusfirmad, toitlustus, erinevad laoettevõtted ja muud teenustepakkujad.

Programmis osalev 26-aastase varavastaste kuritegude eest süüdi mõistetud noore sõnul on programmist talle väga palju kasu olnud. «Sain endale tähelepaneliku ning hea südamega nõustaja, kellega koos leidsime mulle sobiva töö, mida ma ise kindlasti ei oleks osanud teha, arvestades mu tausta ja tervislikku seisundit.»

STEP-programmis osutatakse õigusrikkumise taustaga 15-26-aastasele noorele teenust, mis sisaldab nõustamist ja talle sobiva töötamise või õppimise võimaluse leidmist, noore toetamist tööle saamise või õppima asumise eel ja ajal. Programmi raames antakse nõu ka tööandjale ja temapoolsele mentorile ning vajaduse korral õppeasutusele või tema kontaktisikule.

STEP-programm alustas eelmise aasta märtsis. Pooleteist aasta jooksul on programmiga on liitunud 115 noort, tööle ja õppima on asunud 25 noort, lisaks on STEP-programmi nõustamistegevuse toel iseseisvalt töö leidnud 24 noort.

STEP-programmi elluviimisel on OK Arenduskeskus siseministeeriumi partneriks. Programmi strateegilised partnerid on Eesti Töötukassa, politsei- ja piirivalveameti ning Tallinna spordi- ja noorsooamet. Pprogramm on loodud Taanis edukalt elluviidava «High:five» programmi eeskujul, kohandades seda Eesti oludele vastavaks.