Fotod: valimiskampaania osaks muutunud autoromu viidi Jahu tänavalt ära

Mupo Põhja-Tallinna tugipunkti peainspektor Pavel Boitsovi sõnul alustati romusõidukiga tegelemist juba varem, augustikuus. Sõidukil oli peal seitse erinevat kohtutäituri tõkendit ja nendest vabanemine osutus keerukaks ning pikaajaliseks. Läbirääkimised auto arvatava omanikuga nõudsid samuti oma aja, sest omaniku väitel oli auto ammu uuele omanikule maha müüdud, kuid seda tõendavad dokumendid puudusid.

«Varem ei tundnud selle vraki vastu keegi huvi. Täna on asi lõpuks nii kaugel, et saame selle utiliseerimiseks Kuusakoskile üle anda. Auto oli tugevalt põlenud, oli keskkonnaohtlik ning linnapildis näotu. Kokku on sellel aastal Põhja-Tallinnast tänu mupo sekkumisele utiliseeritud 15 romusõidukit, viimase kolme aasta jooksul 50 tükki. Ausalt öeldes on see väga suur arv, aga sellega pole romudega veel kõik lõpetatud - tegemist on küllaga,» rääkis Boitsov.

Autoromu sattus avalikkuse tähelepanu all seoses sellele maalitud kirjadega, mis heitsid Põhja-Tallinna linnaosavanemale Raimond Kaljulaidile ette tegevusetust.