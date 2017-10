Vanalinn saab kaitsetõkked kaubikurünnakute vastu

«Küllap on lihtsalt aja küsimus, mil meilgi keegi proovib autoga jalakäijate sekka sõita. Kartsime ju, et ka koolitulistamine võib Eestis juhtuda, ja lõpuks juhuski,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf linnavalitsuse ajalehele Pealinn.

Uute tõkete, mis on tuvikujulised ega lase autodel takistamatult sõita, paigaldamisega on juba alustatud. Lisaks tuvidele tuuakse tänavaile ilmselt ka massiivsed lillevaasid jm takistused. «Paigutame need kõik nii, et kaubaautod ja päästeautod saaksid sõita, aga suurt hoogu poleks võimalik üles võtta,» lausus Klandorf.

Autoterrorismi raskendamiseks vanalinna käidavates kohtades on linnavalitsus ning politsei- ja piirivalveamet otsustanud seljad kokku panna ja koostööd teha. «Esmalt on vaja vaadata kõiki neid kesklinna ja eriti vanalinna paiku, kus tuleks hakata piirama juurdepääsu autodele,» lausus Klandorf. «See pole niivõrd ligipääsu piiramine suurtele autodele, kuivõrd nende liikumise raskemaks muutmine, et need ei saaks otse hoogu võtta ja siis inimeste sekka põrutada.»

Esimene koht, mida hakatakse tõhusamalt piirama, on Raekoja plats. «Seal on alati palju rahvast ja kõige rohkem turiste. Seal viibivad ka meie riigi ja pealinna kutsel saabunud külalised ja platsilt algavad mitmed linnaringkäigud. Kaugel pole enam seegi aeg, mil Raekoja platsile pannakse jõulupuu ning seal võtab koha sisse traditsiooniline jõuluturg,» selgitas Klandorf.

Klandorfi sõnul loodab ta ka politseinike tõhusamale abile, sest mehaanilised tõkked peavad kinni ainult kihutavaid autosid. «Mingisuguse hullu kirve- või matšeetemehe eest on muidugi märksa raskem inimesi kaitsta, aga loodame selles osas siiski politsei abile ja jõule,» lisas abilinnapea.

Linna transpordiameti töötajad ongi hakanud välja selgitama, millised lisapiirangud võiksid kusagil olla ja kustkaudu oleks vanalinna autoomanikel kõige parem oma koju jõuda. Kui see töö on tehtud, vaadatakse uus liiklusskeem koos politseiametnikega üle ja tehakse inimestele teatavaks.

Põhja politseiprefektuuri valvebüroo juht Aivar Ridamäe rõhutas, et kõige olulisem on ikkagi jalakäijate ohutus. «Lisaks Raekoja platsile võetakse vaatluse alla Vabaduse väljak, Viru tänav ja Toompea. Pikemas vaates on peale tuvide kavas hakata rohkem kasutama tõstetavaid ja langetatavaid poste. See on muidugi kallim, aga üsna efektiivne tõkestamise meetod,» nentis Ridamäe.

«Muidugi ei hakka me vanalinna elanikke ahistama, nad peavad saama ka edaspidi oma autoga liigelda. Ei ole nii, et paneme tõkke ette ja kõik. Meie inimesed käivad läbi kõik vanalinna hoovid, kus pargitakse autosid. Meil on ka linnaliikluse osakonnas olemas täielik info vanalinna autode kohta, me teame, kui palju autosid hoovides pargitakse. See võimaldab teha edasisi järeldusi, kuidas tänavaid kinni panna. Peame mõistlikuks, et vanalinna pääs on autodele tõkestatud alati, kui seal viibib palju rahvast, mitte ainult siis, kui seal parajasti mingi üritus toimub,» kinnitas transpordiameti juhataja Andres Harjo.

Lisaks mehaanilistele tõketele on kavas paigutada linna juurde ka valvekaameraid.