Fotod: vandaalid lõhkusid taas Pääsküla raba vaatetorni

Vaateplatvormilt üles kistud põrandalaudade jupid on torni ümbrusse laiali loobitud. Nõmme linnosavalitsus tegeleb torni parandamisega.

«Lõhkujate kohta ei tea midagi, kahjuks pole see esimene kord, kui torni on lõhutud. Et torn võimalikult kiirelt korda saaks, teevad linnaosavalitsuse mehed selle täna korda,» ütles linnaosavalitsuse pressiesindaja Jukko Nooni.

Tööde lõppmaksumus selgub siis, kui vajalikud materjalid on ära ostetud.