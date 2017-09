Tallinna Jaani kirikus tulevad enneolematud kontserdid

«Tallinna Jaani kirik, Tallinna esimene eestlaste kirik sai valmis 150 aastat tagasi. Peame sel aastal pikalt kiriku ja koguduse sünnipäeva ja selleks on Hollandi kuninglikust kellavalukojast jõudnud kiriku altari kõrvale 25 pronkskella – 2 oktaavi – 1500 kilo helisevat pronksi. Lasime meisterdada väga suure (ligi tonni kaaluva) ajutise puitkonstruktsiooni ja riputasime tornikellad selle külge ja laupäeva õhtust algab kontsertsari «Kirikukellad meie linnas». Igal kontserdil mängib ERSO löökpillimängija Madis Metsamart ka nendel kellamängu kelladel,» ütles Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Politsei- ja piirivalveorkester alustab laupäeval, 30. septembril kell 18. «Järgmisel päeval järgneb Arsise kellade ansambel oma kontserdiga. Sealt edasi tulevad kitarrist Tiit Peterson ja tšellist Aare Tammesalu jne, vennad Johansonid veel vahepeale... Lõpeb kogu asi millegagi, mille kohta muusik Robert Jürjendal ütles mulle hiljuti, et «see on nüüd valmis ja Ellerheinale üle antud». Tuleb Robert Jürjendali Missa Brevise maailma esiettekanne. Tütarlastekoor Ellerhein on juba hakanud seda oma koorilaagris harjutama. Ellerheina kontsert on 29. oktoobril, eelmisel päeval on Estonia Seltsi koor veel tegemas oma kontserti ... Nii et igal laupäeval ja pühapäeval – välja arvatud üks pühapäev, 22. oktoober, kui on Tooma missa sel ajal – on septembri lõpust kuni oktoobri lõpuni õhtused kaunid kontserdid,» rääkis Tammsalu.

Nende kontsertide omapära on see, et kõigil neil mängitakse ka kellamängu kelladel.

Selleks, et poolteist tonni pronkskellasid ohutult rippuma panna ja et ERSO löökpillimängija Madis Metsamart oleks võimeline liikuma nii kiiresti seal kellade vahel, et ta kõiki neid 25 kahe oktavi kella suudaks õigest kohast lüüa, nii et see oleks ilus, mõtlesid konstruktorid välja ligi tonni kaaluva puitkonstruktsiooni. Need üheksa kontserti on Jaani kirikus haruldus. Sealt edasi lähevad kellad üles torni ja sealt kõlavad need juba natuke teistmoodi kui all.

Alates 17. detsembrist, kui kirik saab 150 aastaseks, helisevad kellamängu kellad igal päevasel täistunnil Tallinna Jaani kiriku tornis.