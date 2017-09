Pealinna noorpoliitik uhkustab oma vandalismiga

Gaievoi on oma sotsiaalmeedia kontole pannud pildi endast soditud ukse taustal, aga ka sinna jäetud kirjast tekstiga «Olge te neetud, te ei ole inimese. Surm! Surm! Minge minema!». Noormehe sõnul suhtles ta süstlavahetuspunkti juures elavate inimestega, kes on tema sõnul meeleheitel. «Ma ei tea, kas käitusin õigesti, aga teisti hetkel ei suutnud. Haarasime koos kohalike poistega kätte, mis juhtus olema, ja tegime, mida tegime. Otsustage ise,» kirjutab ta.

Vandalismi õigustav Raimond Kaljulaidi postitus. / facebook

Kui reedel teatas Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid Facebookis, et tema seda tegu hukka ei mõista, siis hiljem võttis ta selle postituse maha.

Tervise Arengu Instituut avast Põhja-Tallinnas Sitsi tänaval süstlavahetuspunkti, kuid selle vastu on nii kohalikud elanikud kui ka linnaosavanem Raimond Kaljulaid. Süstlavahtuspunkti sulgemiseks on abi otsitud nii juristide kui ka riigikontrolli käest. Aga on püütud ka ruumide omanikku mõjutada.