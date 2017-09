Paljassaare laudtee kaitseb haruldasi taimi inimese eest

«Laudtee rajati eesmärgiga kaitsta nõmmeniitu. Nõmmeniidud on loodusliku taimestikuga niidud liivmuldadel või täiesti liivastel pinnastel. Nad ongi reeglina hästi toitainetevaesel pinnasel, kus saavad hakkama ainult teatud liigid. Siin kasvavadki sellised liigid, mis rammusamatel muldadel jääksid konkurentsis teistele liikidele alla,» rääkis Tallinna keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Tõnu Laasi.

Tõnu Laasi näitab laudtee ääres kasvavat punast merikanni. / Uwe Gnadenteich

«Väga tüüpilised on nõmm-liivatee, liiv-vareskaer, samuti mõned kaitsealused liigid, mis on seotud just nõmmedega. Paljassaarel on nendeks roosa merikann ja aas-karukell. Selleks, et nende elupaikasid kaitsta ja hoida inimesi ühel rajal, et ei kahjustataks nende taimede kasvukohti, ongi see laudtee rajatud. Nõmmeniit kui kooslus on hästi tallamisõrn. Ta asub liivmullasel pinnasel ja selle tõttu on sealne taimestik väga õrn. Laudtee ongi selleks, et kaitsta nõmmeniitu külastuskoormuse eest ja suunata inimesi ühele rajale. See võibaldab nende taimeliikide elupaikasid säilitada. Nõmmeniit kui selline on Euroopas üsna haruldaseks jäänud niidukooslus,» selgitas Laasi.

Laudtee valmis projekti Nattours raames. «Mitte ainult turistid, vaid ka kohalikud elanikud ei oska võib-olla alati hinnata seda, mis meie ümber linnakeskkonnas on ja milliseid rohealasid võks külastada. Selle projekti käigus juhitakse tähelepanu kümnele väga väärtuslikule rohealale Tallinnas, kus on suur elurikkus ja kus on mõnus aega viita. Et inimesed leiaksid linnast selle looduse, mida nautida. Et alati ei pea selleks linnast välja sõitma,» rääkis Nattoursi projektijuht Triin Sakermaa.

«Esimene on Kadriorus jaapani aia lähedal, teine on Paljassaare laudtee ja varsti hakkame ehitama Rocca al Mare promenaadi äärde linnuvaatlustorni. 2018. aasta kevadeks valmib selle projekti raames ka linnaloodust tutvustav veebiportaal, mida me arendame koos Helsingi linnaga,» lisas ta.

Kuna Paljassaare laudtee on mõeldud looduse kaitsmiseks inimese eest, siis näiteks ratastoolis liikujale sellest suurt kasu ei ole. Laudtee alguseni jõudmiseks tuleb liikuda tükk maad mööda kitsast metsarada ning vahepeal lausa liivas sumbata.