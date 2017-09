Video: suures kahjumis LiPo pidas hinnavõidupäeva

Täna olid hinnad Linnapoes hinnavõidupäeva puhul veelgi madalamad kui tavaliselt. See tähendab, et kuigi inimesed said toidukorvi kokku mõne võrra odavamalt, teenis pood ka suuremat kahjumit.

Lasnamäe munitsipaalpoe eelmise aasta tegevuskulud ja kahjum kokku on umbes 300 000 eurot. Võrreldes 2015. ja 2014. aastaga on kahjum küll vähenenud, kuid vähenenud on ka käive.

Kolme aasta kahjum ja tegevuskulu kokku lüües selgub, et linn on Linnapoodi toetanud 1,1 miljoni euroga.

Tallinna maksumaksja taskust ülalpeetavat kauplust külastatakse aasta-aastalt vähem, kuid poodi kinni panna Lasnamäe linnaosavanema asetäitja Jaanus Riibe sõnul plaanis pole. Kriitikute väitega, nagu oleks Linnapoe pidamine populistlik projekt, Riibe ei nõustu.

«See, kui palju poe pidamisele kulub, pole üldse oluline. Oluline on, et inimesed, kelle sissetulek on väike, saaksid toidukauba odavamalt kätte,» ütles Riibe.

«Võib debateerida, kas ja mis tingimustel võiks linnapoe pidamiseks kuluva raha suunata otse abivajajatele,» ütles ta.

LiPo kui «ENSV» kehastus

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Priidu Pärna (IRL) ütles nädal tagasi Tallinna linnavolikogus Lipo revisjoniakti tutvustades, et poe revisjoni tehes tekkis tunne, nagu oleks sattunud teleseriaali «ENSV».

«Lipos on kaubad leti taga, igal letil oma kassa ja osta võib iga asja korraga viis tükki. Hindade uurimiseks käivad ametnikud teistes poodides hindu uurimas ja hinnad kehtestatakse kaks korda kuus käskkirjaga. See tähendab nii ametnike aja kui ka raha kulutamist,» ütles Pärna.

Pärna ei pea linnapoe ülevalpidamist otstarbekaks. «Igal aastal on ostjate arv vähenenud. Järelikult saavad nad kauba kätte oma kodulähedastest poodidest,» ütles Pärna.

Pärna sõnul sunnib jaekettide vaheline konkurents tegema pidevalt sooduspakkumisi ja inimesed saavad toidukauba mõistliku hinnaga kätte ka tavapoodidest.

«Inimene ei hakka Põhja-Tallinnast sõitma Lasnamäele, et osta pakk piima, kui ta saab selle sama hinnaga oma kodu lähedalt,» ütles Pärna.

Pärna hinnangul oli otsus linnapood avada poliitiline. «See pole ju kohaliku omavalitsuse põhiülesanne. Kui teed, lasteaiad ja kõik muu on valmis, siis võib alles pankadest ja poodidest rääkida,» ütles Pärna.

«See on Savisaare paralleelmaailma ülesehitamine: munitsipaalpolitsei, -television, -pood, -ajalehed ja nüüd lõpuks munitsipaalpank,» loetles Pärna.

Tema sõnul pole linnavalitsusel seni olnud julgust ja võimu, et neid otsuseid tagasi keerata. «See pole ju mõistlik viis, kuidas maksumaksja raha kulutada. Vaatame, mis pärast valimisi saab,» ütles Pärna.

Linna- ja hinnasimman

2014. aasta kevadel kuulutas Edgar Savisaar Lasnamäe munitsipiaalkaupluse avatuks. Lasnamäelased jooksid Jüri Homenja estraadi saatel madalatele hindadele tormi ja ei pidanud pettuma. Turumajanduse «nähtamatut kätt» hindade kallale polnud keegi lasknud ja hinda kujundasid hoopis linnaametnikud.

Kolm aastat pärast avamist oli tung traditsioonilisele hinnavõidupäevale varasemast magedam ja kliendid nurisesid hindade üle.

Kui hinnad kõigi külastanute südant võita ei suutnud, siis ühes oldi üksmeelel: vene estraadi esitanud Sergei Maasin lõi mõnusa peomeeleolu. Pean tunnistama, ka mul võttis jala tatsuma. Linnapoe õuel tekkinud kogukonnatunne, mis pigem omane küla jaanisimmanile, tegi kõigil tuju heaks. Pole siis ime, et mitmed poekülastajad 15. oktoobril peokorraldajale hääle kavatsevad anda.