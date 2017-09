Mupo hoiatab agressiivsete «potikaupmeeste» eest

Teateid on tulnud Merimetsa Selveri ja Haabersti kaubanduskeskuste juures tegutsevatest kampadest. «Niipea, kui juht avab pagasiruumi, et sinna oma oste panna, viskab kaupmees kotitäie kraami autosse. Seejärel ilmub koheselt välja seltskond, kes hakkab autoomanikult raha nõudma. Et kaup on ostja valduses ja maksku raha ära! Selline on nende käitumisskeem,» selgitas muposse helistanud mees. «Väljapressimine on jõhker. Mina isiklikult reageerisin nii, et tõmbasin koti pottidega kähku autost välja ja viskasin keset sõiduteed maha. Sõimu kuulsin kõvasti, aga ma ei jäänud kauemaks vestlema. Sõitsin kähku minema.»

Teist korda sattus helistanu järjekorras seistes pealt kuulama tema ette trüginud potikaupmehelt, et on kiire lennukile minekuga ja et kaupa jäänud üle. Müüakse poole hinnaga, ostetagu ainult ära. Kui mees selle peale fotoaparaadi pildistamiseks välja võttis, kadusid kaubapakkuja ja eemal seisnud «toetusrühm» sõimu saatel kiiresti kauplusest.

Sotsiaalmeedias ringleb samuti teateid Saaremaal inimesi kimbutavatest potikauplejatest. Kahtlased ärimehed sõidavad hoovi ja trügivad tuppa, püüdes oma kaupa inimestele kaela määrida. Esmapäeval olid agarad kaubitsejad jõudnud Leisi valda. Postitaja sõnul oli kõigepealt tuldud välja nutulauluga, et neil on lennupiletite jaoks raha vaja on, ning siis pakutud müügiks potte ja panne. Sõidukiks oli neil must väiksem sõiduauto Opel ning autos olid tumedama nahavärviga naine, mees ja laps, kes rääkisid vene keelt.

Postituse alla jäetud kommentaarist võib lugeda, et sarnaste tüütute kaupmeestega puutus kevadel kokku ka kommenteerija vanaisa Mustjala kandis, kuid sedapuhku sõideti autoga lausa tee peale ette ja hiljem jälitati. Lõpuks õnnestus vanaisal agarad potikaupmehed maha raputada. «Idee poolest püüavad nad agressiivselt raha kätte saada vanematelt inimestelt, keda on kergem hirmutada. Aga peab ise tugev olema ja kindlalt vastu seisma,» õpetas kommenteerija.

Viimati oli suurem laine potikauplejaid Eestis õnne otsimas kaks aastat tagasi.