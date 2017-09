Tippkohtumise ajal on liiklus lennujaama lähistel häiritud

Tallinna lennujaama avalike suhete juht Priit Koffi sõnul saabuvad valitsusjuhid pealinna erilendudega. Kuigi reisijale nähtavat igapäevast tööd lennujaamas see ei mõjuta, siis on Koffi sõnul kõrgete külaliste lendude teenindamine vastutusrikas ja tähtis ülesanne.



Politsei sõnul on lennujaama vahel liiklejatele kõige olulisem see, et neljapäeval ja reedel on liiklus lennujaama läheduses häiritud. Lennule minnes ja lennult tulles tasuks kindlasti varuda tavapärasest enam aega.



Avaliku korra tagamiseks on lennujaamas neil päevil rohkem politseipatrulle ning selles on abiks ka kaitseliitlased ja kaitseväelased, keda on kokku ligi 150. Lennujaama igapäevatöösse tippkohtumine olulisi muudatusi kaasa ei too.



ELi nõukogu eesistujariik Eesti korraldab koostöös Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoniga 29. septembril Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise, millel osalevad ELi riigipead ja valitsusjuhid.