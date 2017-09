Fotod: Kadriorus avas uksed Lotte lasteaed

L. Koidula tn.23 asuva lasteaia kuus rühma mahutavad ühtekokku kuni 132 last. «Kui varem häiris Kadriorus jalutajate vaadet keset võsastunud platsi lagunev vana hoone, siis praegu on pilt kardinaalselt teine. Vana, muinsuskaitse all olev maja on täielikult remonditud ning kõik väärtuslikud detailid ja konstruktsioonid restaureeritud. Kuna vanade seinte vahel jäi ruumi napiks, sai maja ka juurdeehituse. Tegu on kahtlemata omanäolise ja huvitava hoonega, kus on ühendatud ajalooline ja moodne,» rääkis abilinnapea Mihhail Kõlvart.

«Kuna paljude arvates meenutab kapitaalselt remonditud maja nüüd muinasjutulossi koos võlumetsaga või ka Lotte kodu, andsime uuele lasteaiale Lotte nime. Täname Lotte «vanemaid» Janno Põldmaad ja Heiki Ernitsat, kellega on lasteaias olnud väga hea koostöö Lotte-pärase meeleolu loomisel kogu majas,» ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula.

Lotte lasteaia direktori Gerdy Kanguri sõnul esmased muljed uuest majast suurepärased. «Ära on tehtud väga suur töö. Selles majas on omavahel ühinenud kaasaegsed võimalused ja ajaloolised väärtused – hoones on tunda mõisamaja väärikat hõngu,» leidis Kangur.

Kuue-rühmalises Lotte lasteaias on ruumi 132 lapsele. Ajaloolises hoones on neli rühmaruumi, personaliruumid ja saal, juurdeehituse osas kaks rühma ja köök. Lasteaia üldpind on ligikaudu 2160 ruutmeetrit. Hoone on varustatud moodsate tehnosüsteemidega, majas on gaasiküte. Lasteaia territoorium on ligikaudu 2/3 ulatuses piiratud metallist aiaga, maja esine jäi läbikäidavaks ning säilis läbipääs Roosiaeda. Õuealale on rajatud mänguväljakud ning paviljonid ning iga rühm saab oma liivakasti, kiiged, liumäed ja ronilad. Kogu õueala on õhtusel ajal valgustatud.

Maja ehitas AS Remet. Projekti maksumuseks kujunes 2,525 miljonit eurot, sellele lisandub mööbli ja sisustuse hind 180 000 eurot. 85 protsendi ulatuses toetas lasteaia rajamist Euroopa Regionaalarengufond.

Koidula 23 asuv hoone ehitati 18. sajandi lõpus suvemõisaks, hoonet ümbritses park koos tiigi ja purskkaevudega. Tegu on ajaloolise, tõenäoliselt Koidula tänava ühe vanima majaga. 19. sajandi alguses asus seal paar tsaaririigi asutust, kuni tsaar Aleksander III maja 1863. aastal Püha Maarja varjupaigale kinkis. Hoonest sai varjupaik vaesunud aadlipreilidele. Pärast Teist maailmasõda asusid hoones mitmed koolid, viimasena kuni 2004. aastani Tallinna Kadrioru Põhikool, mis suleti hoone kehva olukorra tõttu. Alates 2004. aastast seisis hoone tühjana.