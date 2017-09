Elanikud nõuavad Põhja-Tallinna vanemalt tegusid

Vastavat soovi avaldavad nad ajakirjandusele saadetud avaliku kirjaga. Igaks juhuks kirjutati sõnum ka autoromule.

«Lp linnaosavanem Raimond! Kiidate ennast väga aktiivselt sotsiaalmeedias ning saadate meile koju kõikvõimalikke ilusaid trükiseid ja lubadusi. Samal ajal linnaosas on asjad laokil ning prügi vedeleb igal pool. Kuidas nii saab?!» kirjutavad Jahu 1 maja elanikud.

«Meie maja ette, mis asub linnaosavalitsuse vahetus läheduses, ilmus umbes kuu aega tagasi selline põlenud autoromu (pildil). Oleme korduvalt helistanud linnaosavalitsusse ning kirjutanud kirju. Meile on vastatud, et asja võtab üle Munitsipaalpolitsei, kuid midagi ei ole juhtunud. Öelge palun, millal hakkab Tallinna linn oma territooriumil heaperemehelikult käituma? Millal saab Põhja-Tallinn puhtaks ja romud viidud?? Jään teie konkreetseid tegusid ootama!» seisab kirjas, millele on majaelanike nimel all kirjutanud Aime Karu.