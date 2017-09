Reformierakond küsib: kas Stolitsa peatoimetaja intervjuu iseendaga on linnaelanike informeerimine?

Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets on veendunud, et Keskerakond kasutab järjekordselt Tallinna raha valimiskampaaniaks. ​«Tallinna linnavalitsus põhjendab ajalehtede Pealinn ja Stolitsa vajalikkust sellega, et nende kaudu informeeritakse linlasi Tallinnas toimuva kohta. Lehtede väljaandjaks on Tallinna linnakantselei ning väljaandmise kulud kaetakse Tallinna linna eelarvest,» lausus Leemets.

«Samaaegselt on ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa hulgaliselt näiteid Keskerakonna vaadete propageerimise kohta. Näiteks ilmus 28. augustil ajalehtes Stolitsa intervjuu Lasnamäel Keskerakonna nimekirjas kandideeriva Aleksandr Tšaplõginiga. Silmnähtavalt oli artikkel valimiste teemaline. Mulle jääb arusaamatuks, kuidas informeerib see inimesi Tallinnas toimuva kohta,» ütles Leemets. Kõige krooniks on Tšaplõgin ise Stolitsa peatoimetaja. Leemetsa mainitud artikkel aga on justkui tema intervjuu iseendaga.

Volikogu Reformierakonna fraktsioon on seisukohal, et on lubamatu kasutada valimiskampaaniaks väljaandeid, mille eesmärk on informeerida linlasi Tallinnas toimuva kohta ning mille väljaandmist rahastatakse Tallinna rahakotist. «Oleme esitanud Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjonile hulgaliselt väljavõtteid nii ajalehest Stolitsa kui Pealinn ning ootame neilt nüüd seisukohta, kas tegu on valimiskampaaniaga Tallinna vahendite eest,» sõnas Leemets. «Kui komisjon leiab, et Keskerakond kasutab Tallinna häälekandjaid valimiskampaaniaks, siis peaks Keskerakond maksma linnale tagasi lehtede väljaandmise kulud,» lisas ta.