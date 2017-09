Digitippkohtumine pöörab liikluse pea peale

«Ma arvan, et ma väga ei liialda, kui ma nimetan seda olukorda, mis neljapäeval ja reedel Tallinnas olema saab, enneolematuks. Enneolematuks selles mõttes, kui intensiivne saab olema meiepoolne avaliku korra tagamine ja kõik see, mis on seotud erinevate delegatsioonide liigutamisega,» ütles Põhja prefekt Kristian Jaani.

Prefekti sõnul saabub Tallinna 30 riigipeade tasemel delegatsiooni, kelle transportimine ühest kohast teise on politseile tõsine väljakutse. «Delegatsioonide suurused võivad varieeruda, võib-olla on ühes kolonnis paar autot, võib-olla üle kümne. Kokku tuleb nende delegatsioonide näol Tallinna liiklusse juurde umbes kakssada autot. Enamus tähtsaid külalisi saabub neljapäeva pärastlõunal ja õhtul. Neljapäeva õhtul on neil õhtusöök Kadrioru kunstimuuseumis, reedel toimub tippkohtumine ise,» rääkis Jaani.

Tartu maanteel liikumine võib prefekti sõnul olla keeruline nii neljapäeval kui reedel. Reedel on liiklus häiritud kesklinna hotellide, näiteks Hiltoni, Radissoni ja Swissoteli juures ning hotellide ja Kultuurikatla vahelises piirkonnas. «Tavaliselt ma ei kiirusta ütlema, et hoidke autoga kesklinnast eemale, aga seekord tasuks võimaluse korral neid kohti vältida. Varem või hiljem pääsevad sealt kõik läbi, aga see võib väga palju aega võtta,» hoiatas Jaani.

Ta selgitas, et tänavad suletakse liiklusele alles vahetult enne delegatsioonide liikuma hakkamist, aga kuna delegatsioone on 30, siis nad võivad liikuda viieminutiliste vahedega ja nii Võib tekkida olukord, kus ei ole mõistlik vahepeal trassi avada ja liikluse sulgemise aeg venib väga pikaks. Kultuurikatla ja hotellide ümbruses ning delegatsioonide liikumisteede naabruses elavatele inimestele peaks info liikluse sulgemiste kohta olema otsepostina kohale jõudnud.

Mis puudutab inimeste dokumentide kontrollimist, siis tihedam kontroll on peamiselt Läti piiril. Jaani meenutas, et seaduse järgi on peab ka Eesti-Läti piiri ületaval Euroopa Liidu kodanikul isikut tõendav dokument kaasas olema. Aga et tavaolukorras seda ei kontrollita, siis on nii mõnigi piiriületaja selle nõude unustanud. Sel nädalal aga ei pruugi ilma dokumendita üle piiri saada.

«Me kontrollime ka 28. septembril Tallinna sadamasse saabunud laevadelt tulijate dokumente. Kontrollime eelkõige seda, et kas inimene, kes pileti ostis, on, kes reisib. Me ei kontrolli kõiki inimesi, aga siiski teeme seda väga intensiivselt. Eks meil on oma kindlad profiilid, mida me jälgime. Kesklinna tänavatel niisama inimeste dokumente kontrollima ei hakata. Kui inimene ikka millegi negatiivsega silma ei hakka, siis õige hõlma ei hakka keegi,» lubas prefekt.

Delegatsioonide liikumisteede ääres on mõnes kohas ajutine parkimiskeeld. Seda eiravad sõidukid teisaldatakse, kuid mitte kaugele. «Me ei vii neid autosid kusagile parklasse, vaid teisaldame nad võimalikult lähedale, võib-olla ainult 50-100 meetri kaugusele, kus nad ei sega. Kolonnide põhitrasside ääres on parkimine keelatud,» ütles Jaani.

Kui varasematel aastatel on tähtsate külaliste visiitide puhul soovitatud nende tee äärde jäävates majades inimestel hoida aknad kinni ning neist isegi mitte välja vaadata, siis see on Jaani sõnul minevik.

«Viimasel ajal selliseid nõudmisi enam pole. Kui inimesel on head ja õilsad eesmärgid, siis ta võib rahulikult lipud välja võtta ja kolonne tervitada. Küll me halvad inimesed ära tunneme,» kinnitas prefekt.

Liiklus on häiritud kuni reede hilisõhtuni, mil enamus külalisi peaks lahkuma. Nii mõnigi tähtis isik on avaldanud soovi külastada ka reede õhtul Saku suurhallis toimuvat Stingi kontserti. See toob politseile jällegi tööd juurde ning võib veidi häirida liiklust ka sellel suunal.

Esialgu on tippkohtumise ajaks registreeritud üks meeleavaldus. Reedel kella 10-14 toimub Kultuurikatla vastas muruplatsil «Protesteerimine Angela Merkeli immigratsioonipoliitika vastu», korraldajaks eelolevatel valimistel EKRE nimekirjas kandideeriv Georg Kirsberg.